Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola

Barracas Central presentó formalmente al arquero paraguay Juan Espínola, quien llega al Guapo a préstamo procedente de Newell’s Old Boys de Rosario, ambos equipos de la Primera División argentina.

El club bonaerense fortalece su plantel con la llegada Espínola, quien se incorpora al equipo para brindar solidez bajo los tres palos. El arquero paraguayo de 31 años se une al “Guapo” luego de haber tenido paso por clubes como Godoy Cruz, Olimpia y Belgrano de Córdoba, además de su experiencia previa con la Albirroja.

La contratación de Espínola representa una apuesta clave de la dirigencia para elevar el nivel competitivo de la defensa en los próximos compromisos del torneo local. Barracas enfrenta el 5 de febrero a Temperley, en su estreno.