23 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola

El arquero Juan Espínola es nuevo jugador a préstamo de Barracas Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Enero 23, 2026 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
G_Wd5CYX0AAEAel.jfif

Refuerzo. Juan Espínola jugará en su cuarto equipo argentino de su carrera.

FOTO: BARRACAS CENTRAL

Barracas Central presentó formalmente al arquero paraguay Juan Espínola, quien llega al Guapo a préstamo procedente de Newell’s Old Boys de Rosario, ambos equipos de la Primera División argentina.

El club bonaerense fortalece su plantel con la llegada Espínola, quien se incorpora al equipo para brindar solidez bajo los tres palos. El arquero paraguayo de 31 años se une al “Guapo” luego de haber tenido paso por clubes como Godoy Cruz, Olimpia y Belgrano de Córdoba, además de su experiencia previa con la Albirroja.

La contratación de Espínola representa una apuesta clave de la dirigencia para elevar el nivel competitivo de la defensa en los próximos compromisos del torneo local. Barracas enfrenta el 5 de febrero a Temperley, en su estreno.

Superliga Argentina Juan Espínola Barracas Central
Redacción D10
