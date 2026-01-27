27 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Boca Juniors le da la bienvenida a Ángel Romero

El paraguayo Ángel Romero fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Boca Juniors.

Enero 27, 2026 06:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Ángel ROmero

Ángel Romero es nuevo jugador de Boca Juniors.

Foto: Gentileza - Boca Juniors

Durante esta tarde, el futbolista paraguayo Ángel Romero fue anunciado a través de las cuentas en redes sociales de Boca Juniors, como nuevo jugador del club argentino.

El jugador que últimamente estuvo en el Corinthians, llegó a Argentina el lunes y esta mañana se sometió a las pruebas médicas para sellar su vínculo con la entidad xeneize por una temporada.

Estoy muy bien físicamente. No es lo mismo entrenar solo que entrenar con el grupo. Me falta ritmo, es cuestión de hablarlo con el profe y ponerme a disposición pronto”, había declarado.

Ángel Romero Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mariano González, padelista.jpg
Paraguayos en el Exterior
Elogian en España a joven padelista paraguayo
El encarnaceno Mariano González viene destacándose como una gran proyección en la Premier Pádel, el circuito oficial de pádel profesional a nivel mundial.
Enero 23, 2026 04:22 p. m.
 · 
Redacción D10
G_Wd5CYX0AAEAel.jfif
Paraguayos en el Exterior
Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola
El arquero Juan Espínola es nuevo jugador a préstamo de Barracas Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Enero 23, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
H1mXJgd4f_1200x0__1.jpg
Paraguayos en el Exterior
La ex figura de Boca Juniors que criticó a Ángel Romero
Una ex figura de Boca Juniors criticó la posible llegada del paraguayo Ángel Romero al conjunto xeneize.
Enero 23, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
G_OfxpMW8AEvHRN.jfif
Paraguayos en el Exterior
Rodrigo Bogarín llega a Barracas Central
El ex Guaraní, Rodrigo Bogarín, fue presentado en las últimas horas como nuevo jugador de Barracas Central, de la primera división argentina.
Enero 22, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
bbff.jpg
Paraguayos en el Exterior
Guillermo Paiva se queda sin Supercopa
El delantero paraguayo del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva, jugó todo el encuentro contra Independiente Santa Fe, válido por la final de la Supercopa colombiana. Fue caída 0-3 del equipo del ex Olimpia.
Enero 22, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero paraguay.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero a Boca Juniors: “Acuerdo de palabra”
El paraguayo Ángel Romero está para convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2026 ya que existiría un “acuerdo de palabra”.
Enero 22, 2026 06:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más