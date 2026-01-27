Boca Juniors le da la bienvenida a Ángel Romero

Durante esta tarde, el futbolista paraguayo Ángel Romero fue anunciado a través de las cuentas en redes sociales de Boca Juniors, como nuevo jugador del club argentino.
¡Bienvenido al Único Grande, Ángel!
El jugador que últimamente estuvo en el Corinthians, llegó a Argentina el lunes y esta mañana se sometió a las pruebas médicas para sellar su vínculo con la entidad xeneize por una temporada.
Chequeos médicos ✅
“Estoy muy bien físicamente. No es lo mismo entrenar solo que entrenar con el grupo. Me falta ritmo, es cuestión de hablarlo con el profe y ponerme a disposición pronto”, había declarado.