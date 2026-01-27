Boca Juniors le da la bienvenida a Ángel Romero

Durante esta tarde, el futbolista paraguayo Ángel Romero fue anunciado a través de las cuentas en redes sociales de Boca Juniors, como nuevo jugador del club argentino.

El jugador que últimamente estuvo en el Corinthians, llegó a Argentina el lunes y esta mañana se sometió a las pruebas médicas para sellar su vínculo con la entidad xeneize por una temporada.

“Estoy muy bien físicamente. No es lo mismo entrenar solo que entrenar con el grupo. Me falta ritmo, es cuestión de hablarlo con el profe y ponerme a disposición pronto”, había declarado.