25 ene. 2026
Gol y asistencia de Julio Enciso ante el Lille

VIDEO. El paraguayo Julio Enciso aportó un gol y una asistencia para la goleada por 1-4 que el Racing de Estrasburgo le propinó al Lille, por la 19ª fecha de la Ligue 1.

Enero 25, 2026 06:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso puso el segundo y asistió para el cuarto.

Foto: Gentileza - Racing de Estrasburgo

Julio Enciso, que hace dos días cumplió 22 años, volvió a aportar en ofensiva para el Racing de Estrasburgo este domingo en una jornada correspondiente a la Ligue 1, frente al Lille, en el estadio Pierre-Mauroy.

El tanto del paraguayo significó el 2-0 transitorio a los 26’, tras una asistencia de Joaquín Panichelli. En un avance se metió entre los centrales, recibió el pase y poco antes de llegar al punto penal, el jugador guaraní definió por encima del portero.

Posteriormente, Julio Enciso fue determinante en el cuarto gol hecho por Martial Godo. El futbolista de la Albirroja anda encendido en el arranque de la temporada ya que por la Copa de Francia hizo un doblete hace dos semanas y por la Ligue 1, en la fecha anterior puso una asistencia.

Julio Enciso Estrasburgo
Redacción D10
