Gol y asistencia de Julio Enciso ante el Lille

Julio Enciso, que hace dos días cumplió 22 años, volvió a aportar en ofensiva para el Racing de Estrasburgo este domingo en una jornada correspondiente a la Ligue 1, frente al Lille, en el estadio Pierre-Mauroy.

¡¡FÚTBOL SUDAMERICANO PARA EL RACING DE ESTRASBURGO!! Se juntaron el Colo Barco, Joaquín Panichelli y Julio Enciso para el grito de gol del paraguayo vs. Lille en Francia. ¡ESPECTACULAR jugada colectiva!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j0xFQ3cHzN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

El tanto del paraguayo significó el 2-0 transitorio a los 26’, tras una asistencia de Joaquín Panichelli. En un avance se metió entre los centrales, recibió el pase y poco antes de llegar al punto penal, el jugador guaraní definió por encima del portero.

¡PARTIDAZO DE JULIO! Enciso desbordó y tiró el pase atrás para el doblete de Godo y el 4-0 de Estrasburgo.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jaDyKnlsZF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Posteriormente, Julio Enciso fue determinante en el cuarto gol hecho por Martial Godo. El futbolista de la Albirroja anda encendido en el arranque de la temporada ya que por la Copa de Francia hizo un doblete hace dos semanas y por la Ligue 1, en la fecha anterior puso una asistencia.