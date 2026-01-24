24 ene. 2026
Jorge Fosatti defiende a Ángel Romero

El DT uruguayo Jorge Fossati tuvo palabras elogiosas sobre el delantero paraguayo Ángel Romero y su posible llegada a Boca.

Enero 24, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Fossati

Jorge Fossati, ex entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Archivo - Última Hora.

Sigue dando que hablar en Buenos Aires la muy posible contratación del delantero paraguayo Ángel Romero por parte de Boca Juniors. A las voces críticas de ex jugadores del Xeneixe, como Cristian Traverso y Neri Cardozo, se opuso la voz autorizada del entrenador uruguayo Jorge Fossati, quien tuvo a Romero en el plantel de Cerro Porteño en sus comienzos juveniles, entre 2012 y 2013.

En el programa Cómo te va, por DS Sports Radio, el periodista Marcelo Benedetto entrevistó a Fossati, quien fue consultado entre otras cosas por la posible llegada del paraguayo a La Boca. “Me pone feliz que pueda ir a Boca, es un pibe bárbaro. Puede jugar de extremo tirando diagonales, pero a mí me gustaba más cuando jugaba por el centro”, dijo el entrenador.

Lo describió como “un jugador pillo y atrevido”. “No por nada ha jugado en grandes clubes y así despertar el interés de Boca”, reflexionó. “No es un gambeteador nato, pero si usa muy bien el cuerpo y tiene mucha orientación adentro del área. De 3 chances, 2 van para adentro”, concluyó Fossati.

Por ahora, siguen las negociaciones entre Juan Román Riquelme, quien las encara personalmente, el jugador y su representante para contar con él para esta temporada.

Redacción D10
