Guillermo Paiva se queda sin Supercopa

El delantero paraguayo del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva, jugó todo el encuentro contra Independiente Santa Fe, válido por la final de la Supercopa colombiana. Fue caída 0-3 del equipo del ex Olimpia.

Enero 22, 2026 
Por Redacción D10
Guillermo Paiva, delantero paraguayo del Junior.

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga de Colombia tras golear 3-0 al Junior de Barranquilla en El Campín, en una noche donde el atacante paraguayo Guillermo Paiva no pudo brillar como se esperaba.

A pesar de llegar como una de las piezas ofensivas clave del equipo dirigido por Alfredo Arias, Paiva sufrió ante el férreo control defensivo impuesto por los locales y tuvo serias dificultades para encontrar espacios y conectar con figuras como Yimmi Chará. Su frustración en el encuentro quedó sellada al recibir una tarjeta amarilla, siendo incapaz de revertir el dominio de un Santa Fe que fue superior de principio a fin.

El desempeño de Paiva en esta final contrastó con el protagonismo de Hugo Rodallega, quien lideró la victoria bogotana marcando un gol y dejó al delantero guaraní prácticamente neutralizado durante los minutos que estuvo en cancha.

Con este resultado, el paraguayo y el conjunto barranquillero pierden el primer título de 2026, dejando una actuación discreta en una de las citas más importantes del arranque de temporada.

