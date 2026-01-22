22 ene. 2026
Rodrigo Bogarín llega a Barracas Central

El ex Guaraní, Rodrigo Bogarín, fue presentado en las últimas horas como nuevo jugador de Barracas Central, de la primera división argentina.

Enero 22, 2026 
Por Redacción D10
Barracas Central anunció el fichaje de Rodrigo Bogarín, quien llega para aportar su talento y visión de juego al mediocampo del “Guapo”.

El futbolista paraguayo, con un recorrido destacado en clubes como Libertad y Defensa y Justicia, fue presentado a través de las redes sociales del club, consolidándose como una de las apuestas más importantes de la dirigencia para afrontar los desafíos de este año.

La incorporación de Bogarín se da como agente libre, y genera una gran expectativa entre los aficionados, ya que su experiencia en el fútbol internacional y su paso previo por la liga argentina garantizan una rápida adaptación al esquema del equipo. Con este movimiento, Barracas Central refuerza su columna vertebral con un jugador que promete ser un nexo entre la defensa y el ataque.

Se trata de la segunda llegada paraguaya para la temporada 2026 de Barracas Central. También en las últimas horas se confirmó el traspaso del arquero Juan Espínola.

