“Alemania sabía que iba a sudar sangre”: el mensaje de Gustavo Gómez

La Albirroja volvió a escribir una página histórica en la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales en los dieciseisavos de final. En medio de la euforia, el capitán Gustavo Gómez dejó una de las declaraciones más potentes y emotivas de la jornada.

Con la voz cargada de emoción y orgullo, el líder albirrojo resumió lo que significó el triunfo para un grupo que se ganó el respeto mundial a base de esfuerzo, carácter y resiliencia.“Yo creo que la sensación que se siente es difícil de explicar, estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo… este grupo merecía otro partido más”, comenzó diciendo Gómez, todavía con la adrenalina del partido encima.

El capitán fue claro al destacar la fortaleza mental del equipo paraguayo, que resistió la presión de uno de los gigantes del fútbol mundial: “Nosotros, con todas las situaciones, con todo lo que se dijo, independientemente de cualquier cosa, rescato del grupo que tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación”.

“Alemania sabía que tenía que sudar sangre”

Uno de los momentos más virales de la entrevista llegó cuando Gómez describió la intensidad del partido: “Es un partido que teníamos que ser para más y más que nunca. Alemania sabía que si no quería perder tenía que sudar sangre, que íbamos a vender muy cara la derrota”. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los hinchas paraguayos celebraron el espíritu competitivo de la Albirroja.

Dedicatoria al pueblo paraguayo

El capitán no se olvidó de los suyos. En un mensaje directo y emotivo, dedicó la clasificación a todo el país: “Nada, solo dedicar este triunfo a toda la gente de Paraguay, a mis familiares, a todo el pueblo paraguayo, porque la selección hace unos cuantos meses que le está dando una felicidad tremenda al país”.

El sello de la Albirroja: trabajo y humildad

Gómez también destacó la identidad que está construyendo el equipo en este Mundial, basada en valores claros y un compromiso colectivo:“Nosotros en cada partido, en cada entrenamiento nos esforzamos demasiado. La base de este grupo es el trabajo, la humildad para reconocer los errores e intentar siempre mejorar”.Y cerró con una mirada hacia el futuro, dejando un mensaje de continuidad:“Eso es lo que estamos planteando para que en el futuro se pueda tener un equipo sólido en todos los sentidos, con valores bien fijos y bien fortalecidos, que creo que es lo más importante”.

La Albirroja sigue soñando en grande en el Mundial 2026, mientras su capitán se consolida como uno de los líderes emocionales de un equipo que ya dejó de ser sorpresa para convertirse en realidad. Su próximo rival saldrá del ganador de Francia vs. Suecia que se disputará mañana desde las 16:00.