Los memes tras la clasificación paraguaya

Paraguay consiguió algo que parecía imposible, eliminar a Alemania. El elenco de Gustavo Alfaro planteó una sacrificada estrategia, logró incluso ponerse arriba en el marcador, pero luego debió soportar para llevar la definición hasta los penales. En la tanda, Orlando Gill se hizo gigante y la Albirroja avanzó de ronda.
En las redes sociales no tardaron a aparecer memes y chistes para tomar con humor la clasificación guaraní, en detrimento de los alemanes. Hasta la cuenta del famoso videojuego Call of Duty salió a celebrar la clasificación paraguaya.
Japan and Germany eliminated on the same day— Boring_Business (@BoringBiz_) June 30, 2026
Last time this happened was 1945 pic.twitter.com/eW2DrqLDi4
TENGO UN AMIGO QUE NO LE GUSTÓ EL PARTIDO pic.twitter.com/gkKA8HVCwx— Adriel Segura (@_adrielsegura) June 30, 2026
Yo mañana yendo a pedirle el corte de José Canale a mi peluquero pic.twitter.com/yPvaroCQQK— Manu (@magocerrista) June 29, 2026
Nadie:— WEINGANDT ME PIOLO LA VIDA (@rojismo_12) June 29, 2026
El área de Paraguay cada vez que tiraban un centro: pic.twitter.com/0WnWXokpsR
-Papá por qué me llamo Alfaro Cubas Almiron Enciso Mundial2026 Canale Mauricio?— mufony mundialista🇵🇾 (@Mufony_) June 29, 2026
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Despertando en alguna plaza del centro después de la victoria de la Albirroja.pic.twitter.com/PPM8GVJge1— José (@JOSEESCAURIZA) June 30, 2026
O primeiro já foi!! Agora só falta:— desimpedidos (@desimpedidos) June 30, 2026
- França
- Holanda
- Espanha
- Brasil pic.twitter.com/IaXOehe3wQ
Es el 5 de Lanus contra jugadores estrellas en Europa, no puede ser para tanto— Pollismo (@PollismoPostin) June 29, 2026
Canale cada vez que ve acercarse un Rubio pankesu:pic.twitter.com/cxEZnEIYTh
Mientras tanto Alemania luego de haber perdido contra Paraguay. pic.twitter.com/gff9ACNcAl— Cap Briagowsky (@Briagowsky) June 30, 2026
—tu? tu le has ganado a alemania?? tu?— 𝗹𝗼𝗿𝗲𝗺 𝗶𝗽𝘀𝘂𝗺 🇦🇷☀️ (@nicotinomano_) June 29, 2026
—sí, tu no? pic.twitter.com/S9LKmh7ASZ
Los alemanes a mitad del partido pic.twitter.com/9lyU4QNzLk— El Chiqui Mafia (@chiquimafia__) June 30, 2026
Es el paraguayo de todos los tiempos ajaj gracias por alimentar tw futbol maestro pic.twitter.com/kpJzngyGKw— Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) June 30, 2026
¡Felicidades @Albirroja! 👏 https://t.co/fVHrWfCc5K pic.twitter.com/CAdJd71LM7— Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) June 30, 2026