30 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los memes tras la clasificación paraguaya

En las redes se disfruta del gran momento de Paraguay. El humor invadió internet tras la clasificación por sobre Alemania en la Copa del Mundo.

Junio 30, 2026 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
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El humor siempre presente en las redes.

Paraguay consiguió algo que parecía imposible, eliminar a Alemania. El elenco de Gustavo Alfaro planteó una sacrificada estrategia, logró incluso ponerse arriba en el marcador, pero luego debió soportar para llevar la definición hasta los penales. En la tanda, Orlando Gill se hizo gigante y la Albirroja avanzó de ronda.

En las redes sociales no tardaron a aparecer memes y chistes para tomar con humor la clasificación guaraní, en detrimento de los alemanes. Hasta la cuenta del famoso videojuego Call of Duty salió a celebrar la clasificación paraguaya.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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