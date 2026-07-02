02 jul. 2026
Copa del Mundo

Scaloni destaca torneo de Francia, el rival de Paraguay

El seleccionador argentino Lionel Scaloni destacó el gran torneo que está haciendo Francia en la Copa del Mundo 2026. Los galos, actuales vicecampeones, se verán las caras en octavos contra la Albirroja.

Julio 02, 2026 05:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Scaloni - Selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selecicón Argentina.

Foto: Archivo

El seleccionador argentino Lionel Scaloni destacó este jueves el nivel que Francia, próximo rival de Paraguay y uno de los grandes favoritos al título, está demostrando durante el Mundial, aunque indicó que ahora toca centrarse en el partido de dieciseisavos de final contra Cabo Verde.

“Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta”, afirmó Scaloni en la rueda de prensa previa al encuentro contra el combinado africano. El conjunto galo se medirá a la Albirroja el sábado, desde las 18:00, en Filadelfia ya por los octavos de final de la competencia.

Por otra parte, Scaloni definió a Cabo Verde como un equipo “que ha hecho muy bien las cosas”, por lo que el margen de error es mínimo. “Es un encuentro que quien pierde se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento”, expresó.

Además, recordó que viene de empatar contra España y Uruguay, dos excampeonas del mundo, con una buena defensa, y “mereció ganar” a Arabia Saudí.

“Salen bien de contra, tienen jugadores con buen pie”, añadió, destacando que “no están aquí de casualidad”.

También admitió que no se ha parado a pensar en cómo gestionará mañana los minutos de Lionel Messi, en caso de que el partido se alargue.

Scaloni finalizó la rueda de prensa con palabras de agradecimiento para la hinchada argentina, que se espera que cope el viernes las gradas del Hard Rock Stadium de Miami.

“La hinchada argentina siempre ha sido un plus para el jugador (...) a nosotros el apoyo nos encanta, nos da un plus. EFE

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Argentina
Redacción D10
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