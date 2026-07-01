Paraguay emociona al mundo

Con su brillante actuación contra Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Paraguaya se ganó la admiración del planeta fútbol al mostrar la enésima exhibición de su amor propio y la reconocida garra guaraní.

“¡Qué partido!”, destacó la televisión pública de Bélgica sobre el encuentro en el que “Paraguay desafió todos los pronósticos”. Esa cadena admitió que Alemania sintió “estupor antes del descanso” con el gol de Julio Enciso en el minuto 42, y que finalmente los germanos cayeron de forma histórica, ya que nunca fueron eliminados en tanda de penales en un Mundial.

En otros titulares, ubicaron a la Albirroja como “la gran sensación del Mundial”, destacaron su “proeza mayúscula” y también “la valentía de la defensa paraguaya”.

En Sudamérica, el aliento se sintió y se aplaudió el resultado. Claudio Tapia, presidente de AFA, resaltó: “Mucho mérito de Paraguay, que jugó de igual a igual y demostró que cualquier equipo sudamericano está a la altura de los europeos”. Alejandro Domínguez, presidente paraguayo de Conmebol, afirmó: “Paraguay no solo se levantó”, sino “mandó a uno de los favoritos a su casa”.

CIFRA. 33 goles marcados lleva Paraguay en la historia de los Mundiales. El autor de esta conquista fue Julio Enciso.