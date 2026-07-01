01 jul. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay emociona al mundo

ELOGIADA. Tras enorme triunfo contra Alemania, la Albirroja recibió un sinfín de halagos.

Julio 01, 2026 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Destacados. Los jugadores Gustavo Gómez y Julio Enciso (19) celebran el gol de Paraguay ante Alemania.

Foto: AFP

Con su brillante actuación contra Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Paraguaya se ganó la admiración del planeta fútbol al mostrar la enésima exhibición de su amor propio y la reconocida garra guaraní.

“¡Qué partido!”, destacó la televisión pública de Bélgica sobre el encuentro en el que “Paraguay desafió todos los pronósticos”. Esa cadena admitió que Alemania sintió “estupor antes del descanso” con el gol de Julio Enciso en el minuto 42, y que finalmente los germanos cayeron de forma histórica, ya que nunca fueron eliminados en tanda de penales en un Mundial.

En otros titulares, ubicaron a la Albirroja como “la gran sensación del Mundial”, destacaron su “proeza mayúscula” y también “la valentía de la defensa paraguaya”.

En Sudamérica, el aliento se sintió y se aplaudió el resultado. Claudio Tapia, presidente de AFA, resaltó: “Mucho mérito de Paraguay, que jugó de igual a igual y demostró que cualquier equipo sudamericano está a la altura de los europeos”. Alejandro Domínguez, presidente paraguayo de Conmebol, afirmó: “Paraguay no solo se levantó”, sino “mandó a uno de los favoritos a su casa”.

CIFRA. 33 goles marcados lleva Paraguay en la historia de los Mundiales. El autor de esta conquista fue Julio Enciso.

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Selección Paraguaya
Redacción D10
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