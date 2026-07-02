02 jul. 2026
Selección Paraguaya

Aparece la camiseta de Orlando Gill

Luego de una intensa campaña en redes, apareció la valiosa camiseta de la Selección Paraguaya que Orlando Gill vendió tiempo atrás cuando se encontraba atravesando un momento complicado en materia económica.

Julio 02, 2026 10:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Orlando Gill, portero de la Selección Paraguaya.

AFP

Se viralizó en redes la historia que reveló Melissa Ávalos, esposa del arquero titular de la Albirroja Orlando Gill, en la que señala que su marido vendió su primera camiseta de la Selección Paraguaya ante la necesidad de alimentar a su hijo recién nacido.

Rápidamente se lanzó una campaña para que el comprador de aquella época devuelva la camiseta de la figura de Paraguay en la histórica clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo ante Alemania. Y finalmente este jueves apareció aquella persona que le había tendido la mano a Gill en aquél entonces.

Pedro Suárez, amigo de infancia de Gill en Reducto San Lorenzo, conversó esta mañana con Va con Onda por Radio Monumental 1080AM. “Claro que sí, por la importancia le voy a devolver. Ayer estuvimos mensajeando”, comenzó diciendo ante la consulta de si le devolvería la camiseta a Orlando Gill.

Luis Bareiro, conductor del programa, le sugirió a Pedro que se la cambia por una camiseta actual de la Selección Paraguaya. “Va a depender de él, yo ya decidí devolverle”, respondió entre risas.

Entrando en detalles, Pedro Suárez manifestó que lo que hizo en aquél entonces al comprarle la camiseta que él utilizó en la Albirroja Sub 20 fue para tenderle la mano, que siempre le tuvo confianza y que sabía que en algún momento se la iba a devolver. “Yo no compré la remera, le hice una ayuda. Yo le guardé porque sabía que iba a surgir y se la iba a devolver”, manifestó.

Consultado sobre el gran presente que vive su amigo, Pedro expresó su alegría y un pedido especial. “Para mí siempre fue un orgullo, somos amigos y quería que progrese para salir adelante porque se lo merece. Me preguntó por la camiseta y le dije: ‘Vos no te preocupes por eso, vos primero ganale a Francia y después hablamos de eso’”, sentenció.

Orlando Gill Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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