Orlando Gill recibe el título de “Hijo Dilecto” de San Lorenzo

La Junta Municipal de la ciudad de San Lorenzo ha declarado oficialmente “Hijo Dilecto de la Ciudad” al arquero de la Selección Paraguaya, Orlando Gill, en reconocimiento a su destacada actuación en el Mundial de la FIFA 2026.

La distinción fue impulsada a través de una minuta presentada por la concejal Myriam Fernández de Jara, quien resaltó el impacto deportivo y el orgullo que generó el rendimiento del guardameta paraguayo en la cita mundialista.

Durante la sesión, los ediles destacaron no solo el nivel mostrado por Gill bajo los tres palos, sino también su compromiso, disciplina y representación del país en el máximo escenario del fútbol internacional. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad, reflejando el consenso institucional en torno a su figura.

Con esta designación, la ciudad de San Lorenzo busca rendir homenaje a uno de sus deportistas más destacados del momento, consolidando su nombre como referente del fútbol paraguayo y símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.

Torino de Italia muestra interés en Orlando Gill

Gill continúa captando la atención del fútbol internacional tras su destacada participación en el Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Paraguaya, específicamente en el último encuentro donde dejó fuera del Mundial a Alemania.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Di Marzio, el Torino de Italia estaría interesado en hacerse con los servicios del guardameta, quien fue una de las piezas determinantes para que la Albirroja lograra avanzar a los octavos.

Gill, que actualmente pertenece en un 50% al club San Lorenzo, se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo, lo que ha despertado el interés de varios equipos del exterior, siendo el conjunto italiano el primero en manifestar un seguimiento concreto.