02 jul. 2026
Selección Paraguaya

El descomunal dato de Andrés Cubas en la Copa del Mundo

Andrés Cubas es uno de los pilares de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo y un dato descomunal ejemplifica su gran momento en la Albirroja.

Julio 02, 2026 01:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Andres Cubas controla el balón ante Kai Havertz de Alemania. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La Albirroja se encuentra en octavos de final de la Copa del Mundo con Andrés Cubas como uno de los principales referentes en el equipo de Gustavo Alfaro. El motorcito es pieza inamovible en el onceno titular.

El dato estadístico que refleja el enorme presente de Cubas con la Albirroja es que actualmente es el mejor mediocampista para duelos terrestres entre todos los jugadores de la Copa del Mundo 2026.

Este detalle se da a conocer y cobra magnitud ya que en el listado Andrés Cubas se encuentra por encima de jugadores de talla mundial como Aurélien Tchouaméni, Casemiro, entre otros.

Andrés Cubas Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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