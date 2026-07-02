El descomunal dato de Andrés Cubas en la Copa del Mundo

La Albirroja se encuentra en octavos de final de la Copa del Mundo con Andrés Cubas como uno de los principales referentes en el equipo de Gustavo Alfaro. El motorcito es pieza inamovible en el onceno titular.

El dato estadístico que refleja el enorme presente de Cubas con la Albirroja es que actualmente es el mejor mediocampista para duelos terrestres entre todos los jugadores de la Copa del Mundo 2026.

Este detalle se da a conocer y cobra magnitud ya que en el listado Andrés Cubas se encuentra por encima de jugadores de talla mundial como Aurélien Tchouaméni, Casemiro, entre otros.