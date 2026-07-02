¿Cuál de todas las citas de Alfaro aplica a este momento?

Gustavo Alfaro a lo largo de su trayectoria utilizó varias frases célebres para graficar o explicar situaciones. Paraguay se enfrentará a Francia, uno de los rivales más duros de la Copa del Mundo del 2026 y tendríamos que buscar en el archivo alguna frase que pueda ayudar como motivación.

“El talento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente”

“El peor rival que uno tiene que enfrentar es el que tiene la misma camiseta de uno mismo”

“A veces no hay que quedarse detenido en los sueños, hay que tener el valor de atraparlos. Nosotros estamos tratando de atrapar ese sueño”

“Como decía Aristóteles… La Esperanza es el sueño del hombre despierto”

“Los arrepentimientos en la vida llegan tarde, llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”

“Cuando veas la sombra de un gigante no te asustes, fijate dónde está puesto el Sol. Porque puede ser la sombra que proyecta un enano”.