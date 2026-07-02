02 jul. 2026
Selección Paraguaya

¿Cuál de todas las citas de Alfaro aplica a este momento?

Si tuviéramos que elegir una frase de Alfaro antes del partido con Francia, con ¿cuál nos quedaríamos?

Julio 02, 2026 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

Foto: AFP.

Gustavo Alfaro a lo largo de su trayectoria utilizó varias frases célebres para graficar o explicar situaciones. Paraguay se enfrentará a Francia, uno de los rivales más duros de la Copa del Mundo del 2026 y tendríamos que buscar en el archivo alguna frase que pueda ayudar como motivación.

“El talento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente”
“El peor rival que uno tiene que enfrentar es el que tiene la misma camiseta de uno mismo”
“A veces no hay que quedarse detenido en los sueños, hay que tener el valor de atraparlos. Nosotros estamos tratando de atrapar ese sueño”
“Como decía Aristóteles… La Esperanza es el sueño del hombre despierto”
“Los arrepentimientos en la vida llegan tarde, llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse”
“Cuando veas la sombra de un gigante no te asustes, fijate dónde está puesto el Sol. Porque puede ser la sombra que proyecta un enano”.
“A mí siempre me gustaron los equipos que desafiaron al destino, los que creían que eran imposibles. Esas son las cosas que me gustaron y siempre aspiro que los planteles que dirijo queden en la historia”

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Gustavo Alfaro
Redacción D10
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