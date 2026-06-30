30 jun. 2026
Selección Paraguaya

Este video te va a erizar la piel

VIDEO. Tras la gran victoria paraguaya, el plantel albirrojo salía del estadio al son de la polca 13 Tuyuti.

Junio 30, 2026 01:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja festejó con todo su paso a octavos.

El poeta popular y compositor Emiliano R. Fernández había escrito los versos de “13 Tuyuti” para destacar las glorias del ejército paraguayo y sus hazañas en la defensa del suelo chaqueño durante la Guerra con Bolivia (1932-1935).

La canción fue adoptada luego por el pueblo como un himno que representa la bravura del paraguayo y su compromiso de entrega total.

Este lunes, tras la gran “batalla de Boston”, en la que la selección paraguaya se retiró del campo con la clasificación desde el punto penal frente a Alemania. Los jugadores albirrojos eligieron la polca de Fernández y se retiraron del estadio cantando en guaraní, en un emotivo momento grabado y compartido por Roberto “Gatito” Fernández.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Copa Mundial
Redacción D10
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