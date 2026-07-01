01 jul. 2026
Selección Paraguaya

Filadelfia: Paraguay ya está instalado

La delegación de la Selección Paraguaya está completamente instalada en Filadelfia de cara al duelo por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Julio 01, 2026 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Al pelo. Maurício levanta el pulgar a su llegada a Filadelfia de cara a los octavos de final.

El plantel albirrojo llegó durante la tarde de ayer a la ciudad que albergará el encuentro ante Francia, el sábado 4 de julio, desde las 18:00. Para el juego, el entrenador Gustavo Alfaro podrá contar con Diego Gómez, volante nacional que no pudo estar frente a Alemania por acumulación de tarjetas amarillas.

Otro que no estuvo en dieciseisavos de final fue Omar Alderete, pero su ausencia se debió a una lesión. Queda por saber si ya estará disponible en el siguiente encuentro o si continuará José Canale en la zaga central. El jugador de Lanús completó un buen partido y realizó el gol decisivo en la tanda de penales.

Selección Paraguaya Francia Mundial FIFA 2026
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