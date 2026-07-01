Filadelfia: Paraguay ya está instalado

El plantel albirrojo llegó durante la tarde de ayer a la ciudad que albergará el encuentro ante Francia, el sábado 4 de julio, desde las 18:00. Para el juego, el entrenador Gustavo Alfaro podrá contar con Diego Gómez, volante nacional que no pudo estar frente a Alemania por acumulación de tarjetas amarillas.

Otro que no estuvo en dieciseisavos de final fue Omar Alderete, pero su ausencia se debió a una lesión. Queda por saber si ya estará disponible en el siguiente encuentro o si continuará José Canale en la zaga central. El jugador de Lanús completó un buen partido y realizó el gol decisivo en la tanda de penales.