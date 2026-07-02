02 jul. 2026
Selección Paraguaya

La fórmula para otra hazaña

Alfaro. El entrenador de la Albirroja prepara la estrategia para enfrentar a la potencia francesa en los octavos. El equipo titular paraguayo podría tener modificaciones con el retorno del volante Diego Gómez.

Julio 02, 2026 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
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Planificación. Gustavo Alfaro busca un equipo compacto para el desafío que tendrá ante el equipo de Francia.

El seleccionado paraguayo prepara la estrategia para lo que será el compromiso por la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante el representativo de Francia, a jugarse el sábado 4 de julio en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 18:00.

La Albirroja presentaría variantes para su esquema inicial, con relación a lo que fue el último equipo titular, que derrotó por penales al elenco de Alemania por el marcador de 4-3, luego de haber empatado en tiempo normal y el alargue por 1-1, con anotación del delantero Julio Enciso.

Para regresar entre los titulares está el mediocampista Diego Gómez, que no fue de la partida en la ronda anterior, debido a que cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

BASE SÓLIDA. En portería Orlando Gill se afirma como titular indiscutido, mientras que en la zona defensiva se mantiene la zaga con Juan Cáceres como lateral por derecha, Gustavo Gómez y José Canale como marcadores centrales y Junior Alonso, como marcador de punta por la zona izquierda.

En el mediocampo variaría el esquema táctico con el regreso de Diego Gómez, para actuar como enlace, manteniendo la doble función en la recuperación con Andrés Cubas y Damián Bobadilla, soltando como marcadores por los costados a Miguel Almirón y Matías Galarza.

En punta, Julio Enciso estaría ocupando la zona del ataque, como la principal referencia en este sector.

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Redacción D10
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