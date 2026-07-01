01 jul. 2026
Selección Paraguaya

Un gol que todavía duele

VIDEO. Pasaron 28 años y aquel tanto del 28 junio de 1998 sigue presente en la memoria colectiva de los paraguayos.

Julio 01, 2026 09:49 a. m. • 
Por Redacción D10
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Blanc vence a Chilavert y convierte el primer gol de oro de la historia.

Foto: Archivo - UH

Eran los octavos de final del Mundial de 1998, Paraguay llegaba tras superar la fase inicial luego de un gran triunfo sobre Nigeria y se enfrentaba en la siguiente instancia del torneo frente a la selección local.

El duelo en el estadio Félix Bollaert-Delelis de Lens enfrentó a dos equipos muy distintos, uno con figuras como el portero Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Didier Deschamps, entre otros, mientras que del lado paraguayo estaban José Luis Chilavert, Carlos Gamarra, Celso Ayala, Francisco Arce y otros.

El encuentro había finalizado con la paridad sin goles tras los primeros 90 minutos, por lo que el juego debió ir al tiempo suplementario. El cero parecía inquebrantable en el marcador y el camino conducía hacia los penales. Sin embargo, a los 113 minutos Robert Pires consigue mandar un centro al área, David Trezeguet bajó de cabeza y el defensor Laurent Blanc apareció para disparar potente y batir a José Luis Chilavert.

Aquel tanto fue un mazazo y un dolor histórico, ya que por primera vez se vivía la crueldad del “Gol de Oro”. No había reposición desde el medio, solo llanto y un intento vago de resignación. Dolió y sigue doliendo. Aunque como dice un viejo refrán: “El fútbol siempre da revanchas”.

¿Podrá la Selección de Alfaro vengar la derrota en Lens?

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