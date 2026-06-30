Alemania, otra víctima del Cazador de Utopías

La Selección Paraguaya de Fútbol consiguió una de las victorias más grandes de su historia, al dejar en el camino a Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Albirroja se impuso en la tanda los penales, gracias a la gran figura de Orlando Gill que contuvo dos penales, uno a Kai Havertz y otro a Nick Woltemade.

Este logro, se suma a la lista de grandes resultados conseguidos por el cazador de utopías que había derrotado a Brasil por 1-0, Argentina, vigente campeona del mundo, de remontada por 2-1, Uruguay 2-0 y ahora Alemania en penales.

Alemania es la cuarta campeona del mundo que cayó frente a la Albirroja, que bajo la conducción de Gustavo Alfaro tiene 23 juegos, con 10 triunfos, 8 empates y 5 derrotas. El equipo guaraní marcó 27 goles, recibió 21 y mantuvo su arco en cero en 11 lances.