20 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Adam Bareiro quiso ejecutar el penal contra River Plate

En las repercusiones del clásico argentino, el delantero paraguayo del ganador Boca Juniors, reveló que quiso ser el que pateara el penal.

Abril 20, 2026 03:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Bareiro.jpg

Dúo dinámico. Bareiro y Paredes forman parte de la columna vertebral de Boca.

FOTO: AFP

El domingo fue un día de Superclásico argentino, que quedó en manos de Boca Juniors luego de imponerse a River Plate por 0-1, con gol de penal de su capitán Leandro Paredes.

El delantero paraguayo Adam Bareiro, quien fue titular y tuvo un buen juego, se refirió al momento decisivo del partido, cuando Paredes se encargó de patear un penal en tiempo descuento de la primera parte. Bareiro contó que “tenía unas ganas de patear el penal, pero cuando lo agarró Leo ya está, es muy bueno”, le dijo a Luzu TV.

“Lo que es como jugador después te lo demuestra mucho más como persona. Es un líder como ninguno, está uniendo al grupo de la mejor manera, me sorprendió un montón”, siguió diciendo el delantero paraguayo con respecto a Paredes.

TODA DE ROMÁN. Además, Bareiro se refirió a su llegada a Boca, en donde reconoció que fue “toda de Román”. “Fue una de las personas que, sin necesidad de hacerlo, siempre me elogiaba y hablaba bien de mí”, expresó.

“Yo veía que Boca venía con las lesiones de los 9 y dije: es mi lugar, tengo que ir y estar ahí”, reconoció el ex delantero de Olimpia y Nacional.

Adam Bareiro Boca Juniors River Plate
Redacción D10
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