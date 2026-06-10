“Ko’ãga jagana’ãrã la Libertadores”: Gustavo Velázquez

La Selección Paraguaya ultima los detalles para el debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Estados Unidos y durante un momento de contacto con los hinchas, Gustavo Velázquez soltó una frase dirigida a la afición de Cerro Porteño.

Gustavo Velázquez

El zaguero y capitán azulgrana, mientras firmaba camisetas de la Albirroja, fue halagado por un hincha que se identificó como cerrista. “Ko’ãga jagana’ãrã la Libertadores”, aseveró Gustavo Velázquez, señalando como uno de los objetivos para el segundo semestre.

Gustavo Velázquez, una de las figuras defensivas que tiene Cerro Porteño, deberá sumarse al club después de la Copa del Mundo para enfocarse en el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Libertadores, donde nuevamente le toca medirse con el Palmeiras.