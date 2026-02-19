Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca Juniors

El periodista especializado en mercado de pases Cesar Luis Merlo confirmó que existe acuerdo total para que Adam Bareiro se convierta en las próximas horas en futbolista de Boca Juniors.

Adam arribará a Buenos Aires mañana viernes para realizarse la revisión médica y estampar la firma de contrato que lo vinculará a Boca Juniors hasta el 2028 a cambio de 3 millones de dólares, monto que desembolsó el club para comprar el pase del Zorrito.

Boca Juniors será el tercer club argentino por el cual pasará Adam Bareiro tras su pasado en San Lorenzo de Almagro y River Plate, histórico rival de su ahora nuevo club.

Adam Bareiro compartirá vestuario con otro paraguayo, el mellizo Ángel Romero que también llegó a Boca Juniors en este mercado de pases.

