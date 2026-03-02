01 mar. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño gana y se mantiene en la pelea

Cerro Porteño derrotó a Recoleta, sumó su segunda victoria consecutiva y se mantiene expectante entre los primeros puestos del torneo Apertura.

Marzo 01, 2026 10:41 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-01 at 22.24.31.jpeg

Matías Pérez grita a boca llena su gol de cabeza ante Recoleta.

Andrés Catalán - ÚH

Cerro Porteño superó 2-0 a Recoleta en La Nueva Olla, sumó su segunda victoria al hilo y brinda aires de recuperación en busca de mantenerse en la lucha por el título del torneo Apertura.

Una primera mitad muy disputada y con pocas situaciones de gol levantó el murmullo de los hinchas azulgranas en La Nueva Olla que empezaron a ver fantasmas de partidos pasados.

En el segundo tiempo cambiaron las cosas y con goles de Juan Manuel Iturbe y Matías Pérez, el Ciclón sumó su segunda victoria consecutiva que lo mantienen en la lucha por el título del torneo Apertura manteniéndose a seis del líder Olimpia.

Cerro Porteño suma 14 unidades, iguala la línea de Nacional y se ubica a seis puntos del líder Olimpia que tiene 20. Recoleta quedó tercero con 12 puntos.

La próxima fecha, la novena del torneo Apertura tendrá al Ciclón recibiendo a Guaraní y a Recoleta enfrentará a Ameliano.

Cerro Porteño Recoleta Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-23 at 10.09.34 AM.jpeg
Cerro Porteño
El mensaje de Blas Riveros tras el clásico
Blas Riveros, que se retiró a los 7 minutos frente a Olimpia, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.
Febrero 23, 2026 10:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Bava_65281573.jpg
Cerro Porteño
Momento crítico en Cerro Porteño
Ambiente tenso en Cerro Porteño tras la caída en el superclásico. ¿Seguirá Jorge Bava al frente del equipo?
Febrero 23, 2026 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Alan Zárate
Cerro Porteño
Fallece joven jugador de Cerro Porteño y de la Albirroja Sub 17
El club Cerro Porteño y la Asociación Paraguaya de Fútbol lamentan el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la Sub 17 del Ciclón y de la Albirroja.
Febrero 22, 2026 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 8.54.19 PM.jpeg
Cerro Porteño
Bava se siente tranquilo en el cargo
Jorge Bava no puso en duda su continuidad y afirmó que las turbulencias forman parte del camino. “Campeón invicto no podemos ser, pero campeón podemos ser”, tiró.
Febrero 21, 2026 09:45 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 7.25.48 PM.jpeg
Cerro Porteño
Iturbe pide perdón a la hinchada
El capitán de Cerro Porteño se mostró muy sentido tras la caída en el clásico y se dirigió a la hinchada azulgrana.
Febrero 21, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.48.31 PM.jpeg
Cerro Porteño
Blas Riveros duró 7 minutos en cancha
El lateral izquierdo Blas Riveros, que llegó con lo justo al clásico, tuvo que abandonar la cancha a los 7 minutos por lesión.
Febrero 21, 2026 06:48 p. m.
