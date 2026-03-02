Cerro Porteño gana y se mantiene en la pelea

Cerro Porteño superó 2-0 a Recoleta en La Nueva Olla, sumó su segunda victoria al hilo y brinda aires de recuperación en busca de mantenerse en la lucha por el título del torneo Apertura.

Una primera mitad muy disputada y con pocas situaciones de gol levantó el murmullo de los hinchas azulgranas en La Nueva Olla que empezaron a ver fantasmas de partidos pasados.

En el segundo tiempo cambiaron las cosas y con goles de Juan Manuel Iturbe y Matías Pérez, el Ciclón sumó su segunda victoria consecutiva que lo mantienen en la lucha por el título del torneo Apertura manteniéndose a seis del líder Olimpia.

Cerro Porteño suma 14 unidades, iguala la línea de Nacional y se ubica a seis puntos del líder Olimpia que tiene 20. Recoleta quedó tercero con 12 puntos.

La próxima fecha, la novena del torneo Apertura tendrá al Ciclón recibiendo a Guaraní y a Recoleta enfrentará a Ameliano.