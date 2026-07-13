13 jul 2026
Intermedia

Independiente y Tacuary se repartieron los puntos

En un partido cargado de emociones y cambios en el marcador, Independiente de Campo Grande y Tacuary igualaron 2-2 en el estadio Ricardo Gregor, por la fecha 14 de la División Intermedia.

Julio 13, 2026 07:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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De ida y vuelta. Atractivo empate en campo Grande, entre el Inde y los Tigres de barrio Jara.

APF/INTERMEDIA

Este lunes, en continuidad de la fecha 14 del Intermedia tuvo un encuentro vibrante en el estadio Ricardo Gregor, donde Independiente de Campo Grande y Tacuary FBC empataron 2-2 tras un intenso duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final.

El conjunto local tomó la iniciativa y abrió el marcador a los 21 minutos mediante Dramane Diarra, que aprovechó una buena acción ofensiva para poner en ventaja al elenco azul. Sin embargo, la reacción de Tacuary no tardó en llegar y Gustavo De Lira, a los 28 minutos, estableció la igualdad con una definición certera.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en tablas, apareció la experiencia de Santiago Salcedo, quien en el 45+1' marcó el 2-1 para el conjunto barriojarense, dando vuelta el marcador antes del entretiempo.

En la segunda mitad, Independiente volvió a mostrar carácter y encontró rápidamente el empate gracias a José Portillo, que a los 53 minutos anotó el definitivo 2-2. A partir de allí, ambos buscaron el triunfo, generando ocasiones en las dos áreas, aunque ninguno logró romper nuevamente la paridad.

Con este resultado, Independiente alcanza 20 puntos y se mantiene en la octava posición, mientras que Tacuary suma 13 unidades y permanece en el decimotercer lugar de la clasificación.

La próxima presentación de Independiente será el sábado 18 de julio, cuando visite a Paraguarí desde las 10:00 en el estadio Municipal de Carapeguá. Por su parte, Tacuary será local frente a Deportivo Capiatá el lunes 20 de julio, a las 17:00, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Independiente FBC Tacuary
Redacción D10
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