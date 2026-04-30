Abel Ferreira culpa a la falta de descanso

Palmeiras empató de visitante ante Cerro Porteño en un compromiso donde fue ampliamente superior y mereció ganar. Al técnico Abel Ferreira le consultaron sobre lo que le cuesta a su equipo ganar en la Libertadores y el entrenador respondió.

“El gran problema de nuestro equipo es que no tenemos descanso. Ese es el gran problema”, comenzó diciendo el laureado entrenador del Verdao.

Abel Ferreira criticó los constantes partidos que tiene su equipo entre Copa Libertadores, Brasileirao y Copa de Brasil. “Creo que somos el único equipo que tiene un ciclo de 4 partidos seguidos de 2 en 2 días. No entiendo el motivo, pero tampoco quiero entenderlo. Vamos a viajar y preparar al equipo, de la forma que sea, donde sea, contra quien sea, jugar para ganar”, aseguró.

Además, con el empate, Abel Ferreira cortó una racha de 6 triunfos contra Cerro Porteño. Hasta anoche, Palmeiras registraba 6 triunfos en 6 presentaciones ante el Ciclón habiendo convertido 16 tantos y solo encajado 1, todos con el portugués en el banquillo.

Las críticas para Abel Ferreira por la pobre expresión futbolística se incrementaron tras este empate que le costó el liderazo del Grupo F que pasa a ser del Sporting Cristal de Perú. Palmeiras tiene 5, Cerro Porteño 4 y último Junior con 1.