30 abr. 2026
Copa Libertadores

Abel Ferreira culpa a la falta de descanso

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, fue blanco de críticas tras el empate ante Cerro Porteño y expuso en conferencia de prensa que la falta de descanso influye en la poca efectividad de su equipo.

Abril 30, 2026 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-PALMEIRAS

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras.

DANIEL DUARTE/AFP

Palmeiras empató de visitante ante Cerro Porteño en un compromiso donde fue ampliamente superior y mereció ganar. Al técnico Abel Ferreira le consultaron sobre lo que le cuesta a su equipo ganar en la Libertadores y el entrenador respondió.

“El gran problema de nuestro equipo es que no tenemos descanso. Ese es el gran problema”, comenzó diciendo el laureado entrenador del Verdao.

Abel Ferreira criticó los constantes partidos que tiene su equipo entre Copa Libertadores, Brasileirao y Copa de Brasil. “Creo que somos el único equipo que tiene un ciclo de 4 partidos seguidos de 2 en 2 días. No entiendo el motivo, pero tampoco quiero entenderlo. Vamos a viajar y preparar al equipo, de la forma que sea, donde sea, contra quien sea, jugar para ganar”, aseguró.

Además, con el empate, Abel Ferreira cortó una racha de 6 triunfos contra Cerro Porteño. Hasta anoche, Palmeiras registraba 6 triunfos en 6 presentaciones ante el Ciclón habiendo convertido 16 tantos y solo encajado 1, todos con el portugués en el banquillo.

Las críticas para Abel Ferreira por la pobre expresión futbolística se incrementaron tras este empate que le costó el liderazo del Grupo F que pasa a ser del Sporting Cristal de Perú. Palmeiras tiene 5, Cerro Porteño 4 y último Junior con 1.

Abel Ferreira Palmeiras Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti Crro
Copa Libertadores
Cerro Porteño vs. Palmeiras: Choque fuerte
Con su gente. Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla al Palmeiras de Brasil desde las 21:30, buscando sumar en Copa.
Abril 29, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCGF5tWcAAvNFD.jpeg
Copa Libertadores
Histórico triplete para Carlos González
VIDEO. El delantero paraguayo Carlos González aportó los tres goles para la victoria del Independiente del Valle sobre Libertad. El dato es relevante y cargado de historia.
Abril 29, 2026 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCZemxaIAADGvE.jpeg
Copa Libertadores
Di María anota su primer gol en Libertadores en victoria de Rosario Central en Caracas
Rosario Central pasó este martes a liderar el grupo H de la Copa Libertadores tras vencer por 0-3 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un partido en el que el mundialista Ángel di María convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCSkrqWMAAfsHa.jpeg
Copa Libertadores
Roja para Bareiro y derrota para Boca
Cruzeiro derrotó este martes con un gol del colombiano Néiser Villarreal por 1-0 a Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Bareiro en el partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCvOt_boAAJ3V-.jpeg
Copa Libertadores
Sporting Cristal alcanza la cima y hunde al Junior en Lima
Sporting Cristal tomó este martes con 6 puntos el liderato provisional del Grupo F de la Copa Libertadores con un triunfo macizo por 2-0 sobre Junior de Barranquilla, que yace en el último puesto con uno en la tercera jornada, que cerrará el miércoles con la visita de Palmeiras (4) a Cerro Porteño (3).
Abril 29, 2026 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
HHB-ZOoWYAAWDxL.jpg
Copa Libertadores
Lanús de José Canale derrota a Liga de Quito de Rodney Redes
Lanús del paraguayo José Canale superó por la mínima diferencia a Liga de Quito de Rodney Redes en un partido donde ambos fueron titulares.
Abril 28, 2026 10:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más