Histórico triplete para Carlos González

Carlos González fue la gran figura de la noche al marcar tres goles en la victoria del Independiente del Valle sobre Libertad, por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores de América disputado en el estadio La Huerta de Tuyucuá.
La obra del guaraní no pasó desapercibido por los especialistas, que apuntaron ciertos ítems para el registro histórico.
Según el famoso estadígrafo español Misterchip, Carlos González se convirtió en el cuarto paraguayo conseguir en un triplete en un juego de visitante en Copa Libertadores tras Carlos Espínola (Bolívar, 1979), Lilio Torales (Cerro Porteño, 1995) y Rogerio Leichtweis (Deportes Tolima, 2013).
Además, aporta el periodista especializado, que se trata del primer hat-trick convertido de cabeza en el siglo XXI en la Libertadores, nunca visto hasta ahora y solo comparable con algo sucedido en la Champions League, que en el 2001 vio tres goles de cabeza de Walter Pandiani del Depor frente al PSG.
