30 abr. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño demuestra coraje y rescata un punto ante Palmeiras

Cerro Porteño igualó 1-1 ante el poderoso Palmeiras en La Nueva Olla, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Abril 29, 2026 11:46 p. m. • 
Por Guillermo Areco
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Iturbe festeja su gol para el Ciclón.

Foto: Renalto Delgado - Última Hora

Cerro Porteño empató 1-1 como local con Palmeiras de Brasil, en el cierre de la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El Azulgrana cumplió con la misión de no caer en casa, rescatando un punto ante un rival que en la previa se mostraba superior, y por lo que marcaba la estadística, ya que es adversario al que aún no pudo vencer en casa.

El Ciclón demostró actitud y mucho coraje deportivo, ya que tuvo reacción en el momento preciso para igualar en el marcador, luego de cumplir una primera parte en donde respetó demasiado al rival.

Porque Palmeiras tuvo un monólogo de arranque, tiempo en donde encontró la ventaja y se dedicó a mover el balón, con un equipo local temeroso, que apostó a aglomerar gente en su campo y esperar a un rival que con poca aceleración marcó diferencia.

Recién en la complementaria, con las variantes Cerro pudo ofrecer una lucha más pareja, ya que el ingreso de Klimowicz brindó una mejor dinámica con el traslado del balón, creciendo en resolución con la suma de Juan Manuel Iturbe, que por fin hizo plasmar su jerarquía, con una resolutiva y clave definición, que sacó de la galera para establecer la igualdad.

El Azulgrana sigue sumando en Copa, para alimentar la ilusión de cerrar el semestre con el objetivo de pelear su continuidad en el plano internacional, con la convicción de apuntar a un verdadero y buen trabajo físico, que le brinde real protagonismo, luego del desastroso y poco profesional paso del cuerpo técnico anterior, lliderado por el uruguayo Jorge Bava.

Posiciones en el grupo: Sporting Cristal 6 puntos, Palmeiras 5, Cerro Porteño 4 y Junior de Barranquilla 1.

Copa Libertadores Palmeiras Cerro Porteño
Guillermo Areco
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