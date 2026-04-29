29 abr. 2026
Copa Libertadores

Sporting Cristal alcanza la cima y hunde al Junior en Lima

Sporting Cristal tomó este martes con 6 puntos el liderato provisional del Grupo F de la Copa Libertadores con un triunfo macizo por 2-0 sobre Junior de Barranquilla, que yace en el último puesto con uno en la tercera jornada, que cerrará el miércoles con la visita de Palmeiras (4) a Cerro Porteño (3).

Abril 29, 2026 06:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro peruano saltó a la cima del grupo.

Foto: @ClubSCristal

El argentino Santi González y Catriel Cabellos sellaron con sus goles el triunfo de Cristal en el partido jugado en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

El mal momento del equipo colombiano se vio agudizado por la expulsión del defensor Jermein Peña desde los 21 minutos.

Hasta la expulsión, el equipo Tiburón se mostró incisivo en ataque, especialmente a través del delantero Teófilo Gutiérrez.

Junior reclamó un penal por una supuesta mano del delantero Luis Iberico, pero el árbitro desistió tras revisar la jugada a través del VAR.

La dura falta de Peña sobre Miguel Araujo dejó con diez a Junior y el partido cambió sustancialmente, pues el equipo local se animó a presionar en ataque y el visitante comenzó a pasar problemas para resistir en defensa.

El club del Rímac inquietó con remates de larga distancia de Yoshimar Yotún.

En el segundo tiempo, González se reivindicó con un gol gestado a los 53 minutos tras recibir un balón controlado con el pecho por Ibérico.

Tras los cambios hechos por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, Junior recuperó la iniciativa, arriesgó más en ataque, pero quedó expuesto en defensa.

En el minuto 90, Catriel Cabellos puso la guinda en una vistosa maniobra individual.

Cristal tiene su mejor rendimiento en la Copa Libertadores, dado que en la Liga 1 se mantiene rezagado por las derrotas en las últimas fechas.

La cuarta jornada del Grupo F pondrá frente a frente a Sporting Cristal contra Palmeiras en Lima el 5 de mayo y a Junior contra Cerro Porteño el día 7.

Copa Libertadores Sporting Cristal Junior
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