Cerro Porteño vs. Palmeiras: Paso a paso

Sporting Cristal tomó este martes con 6 puntos el liderato provisional del Grupo F de la Copa Libertadores con un triunfo macizo por 2-0 sobre Junior de Barranquilla, que yace en el último puesto con uno en la tercera jornada, que cerrará el miércoles con la visita de Palmeiras (4) a Cerro Porteño (3).