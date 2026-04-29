29 abr. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Paso a paso

Cerro Porteño recibe al Palmeiras en La Nueva Olla por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Abril 29, 2026 05:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño vs. Palmeiras

Copa Libertadores Palmeiras Cerro Porteño
Redacción D10
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