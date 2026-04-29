28 abr. 2026
Copa Libertadores

Lanús de José Canale derrota a Liga de Quito de Rodney Redes

Lanús del paraguayo José Canale superó por la mínima diferencia a Liga de Quito de Rodney Redes en un partido donde ambos fueron titulares.

Abril 28, 2026 10:30 p. m. • 
Por Redacción D10
HHB-ZOoWYAAWDxL.jpg

Lanús superó a la Liga de Quito en el estadio Fortaleza.

Lanús consiguió este martes una ajustada victoria como local por 1-0 ante Liga de Quito para que tanto vencedor como vencido queden líderes del grupo G de la Copa Libertadores tras la tercera jornada.

Agustín Cardozo, en el minuto 74, marcó el único gol del ‘Granate’ que certificó su segunda victoria en casa de forma consecutiva luego del estreno con traspié en el debut ante Mirassol en Brasil.

Para Liga de Quito, luego de dos triunfos en fila, este fue su primer traspié en Copa Libertadores y ahora comparte el liderato del grupo con el conjunto argentino.

Lanús, flamante campeón de las Copa y Recopa Sudamericana, fue amplio dominador en el primer tiempo y antes de cumplirse la media hora de juego hubo exigencias para la valla defendida por Gonzalo Valle con dos remates de Eduardo Salvio que exigió al portero y luego un remate de Marcelino Moreno que dio en el travesaño.

Liga de Quito se dedicó a replegarse y salir rápido de contragolpe apostando a la velocidad y experiencia del brasileño Deyverson, su faro en ofensiva.

En el complemento, el técnico Mauricio Pellegrino movió el banco de relevos y determinó los ingresos de Dylan Aquino, Yoshan Valois y Agustín Cardozo para ser un equipo más vertical y tener más presencia en el área rival.

Y sobre el minuto 74, apenas dos minutos después de ingresar, un centro perfecto pasado de Marcelino Moreno encontró de frente a Agustín Cardozo para empujar el balón a la red y abrir el tanteador.

A partir de ese momento fue Tiago Nunes quien hizo tres cambios juntos con los ingresos de Cristian Tobar, Ruddy Mina y Michael Estrada, que al ingresar tuvo la más clara de la visita con un enganche y un remate que fue desviado por José Canale de cabeza cuando la pelota tenaz destino de red.

Lanús logró sostener la victoria por la mínima como en la fecha anterior ante Always Ready, y Liga de Quito no encontró una respuesta futbolística para lograr el empate y llevarse al menos un punto a la capital ecuatoriana.

En la próxima semana, por la cuarta fecha de este grupo G, Lanús visitará a Always Ready en Bolivia, mientras que Liga de Quito visitará en Brasil a Mirassol.

- Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore (m.72, Agustín Cardozo), Agustín Medina, Ramiro Carrera (m.62, Dylan Aquino), Eduardo Salvio (m.72, Matías Sepúlveda); Lucas Besozzi (m.62, Yoshan Valois) y Marcelino Moreno (m.85, Franco Watson). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Franco Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; Yerlin Quiñónez, Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Rodney Redes (m.77, Cristian Tobar), Jeison Medina (m.77, Ruddy Mina) y Deyverson (m.77, Michael Estrada). Entrenador: Tiago Nunes.

Goles: 1-0, m.74: Agustín Cardozo.

Árbitro: El chileno José Cabrero amonestó a Tomás Guidara, Ramiro Carrera, Carlos Izquierdoz, Yerlin Quiñónez, Gian Franco Allala y Jeison Medina.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el Estadio ‘Ciudad de Lanús’ Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires. EFE

Liga de Quito Lanús Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HGEfS2bWoAA3_cD.jpeg
Copa Libertadores
Platense hace historia y ante Peñarol logra su primer triunfo en la Libertadores
El argentino Platense ganó este jueves su primer partido en la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 al uruguayo Peñarol en Montevideo en la segunda fecha del grupo E.
Abril 17, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
HGEKvGOWYAAnfsd.jpeg
Copa Libertadores
Palmeiras supera al Cristal y lidera
Palmeiras sufrió más de lo previsto para imponerse este jueves en São Paulo por 2-1 al Sporting Cristal en un duelo en que el equipo brasileño superó los 500 goles en la Copa Libertadores y neutralizó la increíble volea del lateral argentino Juan González.
Abril 17, 2026 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
HF_ofBlW0AAl7hv.jpeg
Copa Libertadores
Corinthians castiga a Santa Fe y se afianza en el liderato
Corinthians venció este miércoles por 2-0 a Independiente Santa Fe y con 6 puntos de 6 posibles se afianzó en la cima del Grupo E de la Copa Libertadores U, cuya campaña comenzó hace una semana con un triunfo por 0-2 sobre Platense.
Abril 16, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
HF_ygK6XgAATPDh.jpeg
Copa Libertadores
Doblete de Carlos González en triunfo del Independiente
VIDEO. Independiente del Valle, con dos goles de Carlos González, triunfa y comparte con Rosario Central el liderato del grupo H
Abril 16, 2026 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
HF_gn6nWUAADudr.jpeg
Copa Libertadores
Alex Arce completa el “Maracanazo” frente al Flu
VIDEO. Independiente Rivadavia remonta, con un tanto de Alex Arce, vence a Fluminense en el Maracaná y se aisla en la cima del grupo.
Abril 16, 2026 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260415-WA0175.jpg
Copa Libertadores
Libertad cae ante Rosario Central y queda último
Libertad sigue transitando por un mal momento y esta vez se vio reflejado en la derrota de local ante Rosario Central por la Conmebol Libertadores donde ocupa el último lugar del Grupo H.
Abril 15, 2026 08:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más