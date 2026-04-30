29 abr. 2026
Copa Libertadores

Platense logra su primer triunfo en casa y escala a la cima

Platense logró el primer triunfo de su historia como local en Copa Libertadores al vencer este jueves por 2-1 al Independiente Santa Fe, en la tercera jornada del Grupo E.

Abril 29, 2026 09:21 p. m.
FBL-LIBERTADORES-PLATENSE-SANTAFE

Gran victoria de Platense jugando de local en Copa.

ALEJANDRO PAGNI/AFP

En un juego disputado en un colmado estadio Ciudad De Vicente López, Platense se impuso con los goles de Tomás Nasif (m.57) y Mateo Mendía (m.63), mientras Franco Fagúndez (m.93) descontó para el club colombiano.

Tras esta victoria y la conseguida como visitante en la jornada anterior, en Montevideo ante Peñarol, el Calamar escaló a la cima de la clasificación con 6 puntos junto con Corinthians, que este jueves recibirá al Carbonero uruguayo, que cierra la tabla con un punto junto a Independiente Santa Fe.

En su primera participación internacional en Copa Libertadores, Platense fue mejor que su rival en los primeros minutos con Guido Mainero, Kevin Retamar y Franco Zapiola como ejes en el mediocampo.

En el minuto 17 llegó una jugada que podría haber condicionado el partido porque Iván Gómez fue expulsado por un golpe en el rostro de Hugo Rodallega, pero luego de la revisión del VAR se cambió por tarjeta amarilla.

En la recta final de esta primera etapa, el Calamar tuvo tres opciones claras: dos golpes de cabeza de Nicolás Retamar atajados por Andrés Mosquera y un disparo de Franco Zapiola que fue despejado por el portero.

En el segundo tiempo, Platense abrió el marcador en el 57 con un cabezazo cruzado de Tomás Nasif tras un centro de Guido Mainero. Y apenas seis minutos después Mateo Mendía repitió la fórmula tras otro gran envió de Mainero para darle tranquilidad al local.

El técnico Pablo Repetto rotó el banquillo del Cardenal y con más empuje que fútbol fue en busca del empate que llegó en el minuto 94 cuando Franco Fagúndez capitalizó un rebote en el área y logró batir a Matías Borgogno.

En la próxima semana, por la cuarta fecha del Grupo E, Platense recibirá a Peñarol en Buenos Aires, mientras Santa Fe será anfitrión de Corinthians.

- Ficha técnica:

2. Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez (m.46, Martín Barrios); Guido Mainero (m.87, Bautista Merlini), Kevin Retamar (m.82, Santiago Dalmasso), Franco Zapiola (m.87, Celías Ingenthron); Tomás Nasif (m.76, Gonzalo Lencina). Entrenador: Walter Zunino.

1. Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno (m.46, Juan Quintero), Christian Mafla; Daniel Torres (89. Alexis Zapata), Franco Fagúndez, Kilian Toscano (m.75, Jhojan Torres); Luis Palacios (m.70, Jades Obrian), Hugo Rodallega (m.75, Nahuel Bustos), Omar Fernández. Entrenador: Pablo Repetto.

Goles: 1-0, m.57: Tomás Nasif. 2-0, m.63: Mateo Mendía. 2-1, m.94: Franco Fagúndez.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Víctor Cuesta, Iván Gómez, Kilian Toscano, Luis Palacios y Daniel Torres.

Incidencias: Partido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Ciudad De Vicente López, de Buenos Aires. EFE

Platense Copa Libertadores Independiente Santa Fe
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