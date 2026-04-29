29 abr. 2026
Copa Libertadores

Di María anota su primer gol en Libertadores en victoria de Rosario Central en Caracas

Rosario Central pasó este martes a liderar el grupo H de la Copa Libertadores tras vencer por 0-3 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un partido en el que el mundialista Ángel di María convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.

Abril 29, 2026 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
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Di María, jugador de Rosario Central.

En los primeros 30 minutos del encuentro, jugado en el Estadio Olímpico de la UCV en la capital venezolana, ninguno de los equipos se vio cómodo ni generó ocasiones claras de gol, con apenas dos remates en cada arco.

Sin embargo, el equipo rosarino rompió el cero al 35, tras un envío de tiro de esquina que conectó con el rostro Ignacio Ovando.

El club argentino se creció y consiguió su juego, pero le faltaron minutos para aumentar el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, generó una jugada en la que quedó mano a mano con el portero de UCV, Giancarlo Schiavone, quien cometió infracción y provocó un penal que convirtió Di María.

La UCV tuvo la más clara cuando armó una jugada a puro toque que dejó a Juan Camilo Zapata frente al arco. Cuando parecía gol cantado, el portero Conan Ledesma metió un manotazo y el balón terminó estrellándose en el travesaño.

Enzo Copetti marcó el 0-3 al 93 y selló la segunda victoria de visitante para Rosario.

El próximo martes, el club venezolano recibirá en Caracas a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que Rosario a Libertad en el Estadio Gigante de Arroyito, en partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos.

En el grupo H, Independiente del Valle y Rosario lideran la tabla con siete puntos, mientras UCV (3) se mantiene de tercero y Libertad de Paraguay en el fondo con cero unidades.

Copa Libertadores Rosario Central Fútbol Internacional
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