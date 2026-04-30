29 abr. 2026
Copa Libertadores

Mirassol gana y se mete de lleno en la disputa por la clasificación

Mirassol venció este miércoles por 2-0 al Always Ready y, con este resultado en la tercera fecha, se metió de lleno en la disputa por los primeros puestos del grupo G de la Copa Libertadores, alcanzando en puntos a Liga de Quito y Lanús.

Abril 29, 2026 09:26 p. m.
djfff.jfif

Mirassol de Brasil logró un valioso triunfo este miércoles.

Foto: Gentileza.

El dueño de casa impuso sus condiciones desde el pitido inicial, adueñándose del balón y del ritmo del partido. La superioridad no tardó en reflejarse en el marcador, gracias a un gol tempranero de Eduardo.

El reloj apenas marcaba los nueve minutos de la primera mitad cuando Reinaldo colocó un zapatazo largo desde el fondo que dividió a la defensa rival. En las alturas, João Victor peleó el balón aéreo y logró que éste derivara hacia la banda izquierda.

Allí apareció Alesson, quien con precisión desbordó para enviar un centro punzante al corazón del área que descolocó a la defensa boliviana y permitió que Eduardo apareciera libre de marca.

Sin dudarlo, el mediocampista conectó el balón de primera, cruzando el remate para batir al portero y poner en ventaja al conjunto brasileño.

Durante gran parte del partido, el equipo local fue el único protagonista. Sin embargo, el conjunto de Rafael Guanaes pagó caro su exceso de confianza en el tramo final. El zaguero João Victor pateó a Jesús Maraude y recibió una roja directa, dejando al equipo con un jugador menos a quince minutos del final.

Pero los de Julio César Baldivieso no supieron aprovecharlo y, cinco minutos después, un descuido les valió un centro de Alesson al arco que acabó por sentenciar el 2-0 a favor de los brasileños.

Con este resultado, el debutante Mirassol alcanzó los 6 puntos y se metió de lleno en la pelea por la clasificación, alcanzando la línea de los punteros Liga de Quito y Lanús.

Estos últimos salieron a la cancha en la víspera en la provincia de Buenos Aires, en un duelo que acabó con la victoria de los locales por 1-0.

Por su parte, el conjunto boliviano aún no consiguió sumar puntos en lo que va de competición.

- Ficha técnica:

2. Mirassol: Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor, Igor Formiga (m.58, Daniel Borges); Aldo Filho (m.78, Rodrigues), Neto Moura; Alesson, Eduardo (m.71, Denilson), Shaylon (m.59, Carlos Eduardo), André Luis (m.72, Nathan Fogaça). Entrenador: Rafael Guanaes

0. Always Ready: Alain Baroja; Marcelo Suárez (intervalo, Dieguito Rodríguez), Alex Rambal, Richet Gómez, Yhormar Hurtado (m.34, Carlitos Rodríguez; m.81, Máximo Mamani); Héctor Cuellar, Jesús Maraude, Rai Lima (intervalo, Fernando Nava), Fernando Saucedo (m.68, Juan Godoy), Joel Amoroso; Enrique Triverio. Entrenador: Julio César Baldivieso

Goles: 1-0, m.09: Eduardo; 2.0, m.80: Alesson.

Árbitro: el colombiano Carlos Ortega que expulsó con roja directa a João Victor y amonestó a Alesson, Igor Formiga, Walter y Denilson por Mirassol; y a Saucedo, Richet Gómez y Carlitos Rodríguez por el Always Ready.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo G de la Copa Libertadores jugado en el estadio José Maria de Campos Maia, de la ciudad de Mirassol, en el estado de São Paulo. EFE

Copa Libertadores Always Ready
Más contenido de esta sección
HHCZemxaIAADGvE.jpeg
Copa Libertadores
Di María anota su primer gol en Libertadores en victoria de Rosario Central en Caracas
Rosario Central pasó este martes a liderar el grupo H de la Copa Libertadores tras vencer por 0-3 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un partido en el que el mundialista Ángel di María convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCSkrqWMAAfsHa.jpeg
Copa Libertadores
Roja para Bareiro y derrota para Boca
Cruzeiro derrotó este martes con un gol del colombiano Néiser Villarreal por 1-0 a Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Bareiro en el partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.
Abril 29, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
HHCvOt_boAAJ3V-.jpeg
Copa Libertadores
Sporting Cristal alcanza la cima y hunde al Junior en Lima
Sporting Cristal tomó este martes con 6 puntos el liderato provisional del Grupo F de la Copa Libertadores con un triunfo macizo por 2-0 sobre Junior de Barranquilla, que yace en el último puesto con uno en la tercera jornada, que cerrará el miércoles con la visita de Palmeiras (4) a Cerro Porteño (3).
Abril 29, 2026 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
HHB-ZOoWYAAWDxL.jpg
Copa Libertadores
Lanús de José Canale derrota a Liga de Quito de Rodney Redes
Lanús del paraguayo José Canale superó por la mínima diferencia a Liga de Quito de Rodney Redes en un partido donde ambos fueron titulares.
Abril 28, 2026 10:30 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-28 at 19.34.43.jpeg
Copa Libertadores
Carlos González destroza a Libertad en La Huerta
El paraguayo Carlos González marcó un triplete para que Independiente del Valle derrote 3-2 a Libertad y complique aún más la situación gumarela en la Conmebol Libertadores.
Abril 28, 2026 08:57 p. m.
 · 
Redacción D10
LIBERTAD VS IND DEL VALLE.png
Copa Libertadores
Libertad vs. Independiente del Valle: Paso a paso
Libertad recibe a Independiente del Valle en La Huerta a partir de las 19:00 por la fecha 3 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.
Abril 28, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más