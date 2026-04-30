Mirassol gana y se mete de lleno en la disputa por la clasificación

El dueño de casa impuso sus condiciones desde el pitido inicial, adueñándose del balón y del ritmo del partido. La superioridad no tardó en reflejarse en el marcador, gracias a un gol tempranero de Eduardo.

El reloj apenas marcaba los nueve minutos de la primera mitad cuando Reinaldo colocó un zapatazo largo desde el fondo que dividió a la defensa rival. En las alturas, João Victor peleó el balón aéreo y logró que éste derivara hacia la banda izquierda.

Allí apareció Alesson, quien con precisión desbordó para enviar un centro punzante al corazón del área que descolocó a la defensa boliviana y permitió que Eduardo apareciera libre de marca.

Sin dudarlo, el mediocampista conectó el balón de primera, cruzando el remate para batir al portero y poner en ventaja al conjunto brasileño.

Durante gran parte del partido, el equipo local fue el único protagonista. Sin embargo, el conjunto de Rafael Guanaes pagó caro su exceso de confianza en el tramo final. El zaguero João Victor pateó a Jesús Maraude y recibió una roja directa, dejando al equipo con un jugador menos a quince minutos del final.

Pero los de Julio César Baldivieso no supieron aprovecharlo y, cinco minutos después, un descuido les valió un centro de Alesson al arco que acabó por sentenciar el 2-0 a favor de los brasileños.

Con este resultado, el debutante Mirassol alcanzó los 6 puntos y se metió de lleno en la pelea por la clasificación, alcanzando la línea de los punteros Liga de Quito y Lanús.

Estos últimos salieron a la cancha en la víspera en la provincia de Buenos Aires, en un duelo que acabó con la victoria de los locales por 1-0.

Por su parte, el conjunto boliviano aún no consiguió sumar puntos en lo que va de competición.

- Ficha técnica:

2. Mirassol: Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor, Igor Formiga (m.58, Daniel Borges); Aldo Filho (m.78, Rodrigues), Neto Moura; Alesson, Eduardo (m.71, Denilson), Shaylon (m.59, Carlos Eduardo), André Luis (m.72, Nathan Fogaça). Entrenador: Rafael Guanaes

0. Always Ready: Alain Baroja; Marcelo Suárez (intervalo, Dieguito Rodríguez), Alex Rambal, Richet Gómez, Yhormar Hurtado (m.34, Carlitos Rodríguez; m.81, Máximo Mamani); Héctor Cuellar, Jesús Maraude, Rai Lima (intervalo, Fernando Nava), Fernando Saucedo (m.68, Juan Godoy), Joel Amoroso; Enrique Triverio. Entrenador: Julio César Baldivieso

Goles: 1-0, m.09: Eduardo; 2.0, m.80: Alesson.

Árbitro: el colombiano Carlos Ortega que expulsó con roja directa a João Victor y amonestó a Alesson, Igor Formiga, Walter y Denilson por Mirassol; y a Saucedo, Richet Gómez y Carlitos Rodríguez por el Always Ready.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo G de la Copa Libertadores jugado en el estadio José Maria de Campos Maia, de la ciudad de Mirassol, en el estado de São Paulo. EFE