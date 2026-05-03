Olimpia quiere dar el grito de campeón

A pesar del irregular momento futbolístico que atraviesan los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez, Olimpia tiene una oportunidad de oro para consagrarse campeón de forma anticipada este domingo ante Ameliano.

Gracias a los puntos otorgados por el Tribunal de Disciplina tras el superclásico suspendido, el Franjeado lidera la competencia con 42 puntos, manteniendo una ventaja de 8 unidades sobre su escolta, Cerro Porteño.

Es decir, si el Decano consigue la victoria y el Ciclón (en simultáneo vs. Recoleta) empata o pierde, se podrá consagrar al nuevo monarca del fútbol paraguayo. Sin embargo, de darse resultados similares en ambos partidos (victoria, empate o derrota) la definIción se posterga por lo menos una fecha más.

El partido ante la V Azulada arrancará a las 9:30 en el estadio Defensores del Chaco con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Cabe destacar que Olimpia llega a este partido después de dos derrotas seguidas: 3-2 ante Libertad (fecha 18) y 3-0 ante Vascoda Gama en la Sudamericana.