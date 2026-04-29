El equipo de Cerro Porteño que se perfila

Esta noche, Cerro Porteño se presentará en el ueno La Nueva Olla para recibir al Palmeiras por la tercera fecha del Grupo F y el onceno que pararía el entrenador Ariel Holan sería con una línea de cinco defensas.

De acuerdo con informaciones periodísticas, el Ciclón saldría así: Martín Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

Tras la victoria del Sporting Cristal el martes sobre Junior, Cerro Porteño necesita sumar de a tres para acomodarse en la tabla y no perderle pisada al conjunto peruano que se está posicionó como líder del Grupo F. El encuentro comenzará a las 21:30. Actualmente el elenco incaico está con seis unidades, el rival de esta noche cuenta con cuatro puntos, el cuadro paraguayo posee tres y el colombiano solo sumó uno.