Cerro Porteño vs. Palmeiras: Choque fuerte

Barrio Obrero se prepara para un desafío clave, ya que el equipo de Cerro Porteño choca con Palmeiras, desde las 21:30, en La Nueva Olla, en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

El Azulgrana no tiene margen para el error, ya que de entrada había sido derrotado por el Sporting Cristal, en Perú, consiguiendo reivindicarse con su gente, con su triunfo como local por 1-0 ante el Júnior de Colombia.

El Ciclón no podrá contar aún con Cecilio Domínguez, quien finalmente debe de cumplir un partido más de suspensión, sumando además otras bajas por motivos físicos, por lo que la apuesta en cancha sería similar a lo realizado ante los cafeteros, con ataque argentino con Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti y Jonatan Torres.

A su vez, el Palmeiras que igualó en su debut con Junior y se impuso a Cristal en la ronda 2, contará en sus filas con los paraguayos Gustavo Gómez, Mauricio Prado y Ramón Sosa, tres futbolistas que se posicionan para ser parte de la plantilla de la Albirroja para el Mundial 2026.

CIFRAS. 2018 fue el último triunfo de Cerro Porteño ante el Palmeiras, en la revancha de los octavos de final de la Copa. 11 goles lleva anotados Cerro Porteño a Palmeiras en 16 compromisos. El representativo de Brasil 33 tantos.