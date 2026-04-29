29 abr. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Choque fuerte

Con su gente. Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla al Palmeiras de Brasil desde las 21:30, buscando sumar en Copa.

Abril 29, 2026 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti Crro

Apuesta en el ataque. Pablo Vegetti está anunciado de arranque en el equipo de Cerro, para el duelo de hoy.

Daniel Duarte.

Barrio Obrero se prepara para un desafío clave, ya que el equipo de Cerro Porteño choca con Palmeiras, desde las 21:30, en La Nueva Olla, en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

El Azulgrana no tiene margen para el error, ya que de entrada había sido derrotado por el Sporting Cristal, en Perú, consiguiendo reivindicarse con su gente, con su triunfo como local por 1-0 ante el Júnior de Colombia.

El Ciclón no podrá contar aún con Cecilio Domínguez, quien finalmente debe de cumplir un partido más de suspensión, sumando además otras bajas por motivos físicos, por lo que la apuesta en cancha sería similar a lo realizado ante los cafeteros, con ataque argentino con Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti y Jonatan Torres.

A su vez, el Palmeiras que igualó en su debut con Junior y se impuso a Cristal en la ronda 2, contará en sus filas con los paraguayos Gustavo Gómez, Mauricio Prado y Ramón Sosa, tres futbolistas que se posicionan para ser parte de la plantilla de la Albirroja para el Mundial 2026.

CIFRAS. 2018 fue el último triunfo de Cerro Porteño ante el Palmeiras, en la revancha de los octavos de final de la Copa. 11 goles lleva anotados Cerro Porteño a Palmeiras en 16 compromisos. El representativo de Brasil 33 tantos.

Copa Libertadores Palmeiras Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-04-28 at 19.34.43.jpeg
Copa Libertadores
Carlos González destroza a Libertad en La Huerta
El paraguayo Carlos González marcó un triplete para que Independiente del Valle derrote 3-2 a Libertad y complique aún más la situación gumarela en la Conmebol Libertadores.
Abril 28, 2026 08:57 p. m.
 · 
Redacción D10
LIBERTAD VS IND DEL VALLE.png
Copa Libertadores
Libertad vs. Independiente del Valle: Paso a paso
Libertad recibe a Independiente del Valle en La Huerta a partir de las 19:00 por la fecha 3 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.
Abril 28, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Palmeiras
Copa Libertadores
Antecedentes entre Cerro Porteño y Palmeiras en Libertadores
El Azulgrana en 16 juegos ante el Verdão, consiguió solo 2 triunfos, ambos en condición de visitante.
Abril 28, 2026 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Palmeiras
Copa Libertadores
El probable onceno de Palmeiras: dos paraguayos por un lugar
Palmeiras llega esta noche a Asunción para encarar su partido ante Cerro Porteño. De acuerdo informaciones, Ramón Sosa y Maurício Magalhães luchan por un puesto en el onceno en el que está asegurado Gustavo Gómez.
Abril 28, 2026 04:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Franco jugador de Libertad_67034283.jpg
Copa Libertadores
Libertad va por la reivindicación copera
GANAR O GANAR. Libertad no puede conformarse siquiera con el empate pensando en los octavos de la Libertadores. A pesar de no haber sumado puntos en Copa, llega confiado después de ganar el clásico blanco y negro.
Abril 28, 2026 07:02 a. m.
 · 
Redacción D10
HGEfS2bWoAA3_cD.jpeg
Copa Libertadores
Platense hace historia y ante Peñarol logra su primer triunfo en la Libertadores
El argentino Platense ganó este jueves su primer partido en la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 al uruguayo Peñarol en Montevideo en la segunda fecha del grupo E.
Abril 17, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más