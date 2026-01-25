25 ene. 2026
Cerro Porteño

Zapag tiene un “as bajo la manga”

Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, envió una advertencia en caso de que la próxima comisión directiva no cuide al club azulgrana.

Enero 25, 2026 08:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan José Zapag

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

uan José Zapag habló acerca de lo que condonó: “El balance muestra una parte de la deuda que he dejado, que he dejado de percibir. Del 2021 a hoy he condonado G. 43.000.000.000. No sé si están en este balance, pero están en todos los balances. Acá son USD 6.500.000”.

“Todavía hay un pasivo importante conmigo, pero es un pasivo que no tengo ningún interés en reclamarle al club, pero sí para mí es una garantía de mi gestión. Entonces yo voy a tener esa documentación que está renovada y pidiéndole a la futura dirigencia que nos ocupemos de los compromisos que tenemos, que generan un interés”, añadió.

“Esto no genera nada y no creo ni que se pague. Para mí es un as bajo la manga en el sentido de que me tienen que respetar, pero no es para presionarles. Es decirle nomás, ‘señores, esto está acá, respétenme’; yo les voy a apoyar a muerte, pero cuiden el club, cuiden lo que hemos hecho”, remarcó.

LOS NÚMEROS. Este sábado, a horas del partido de Cerro Porteño contra Libertad por la primera fecha del torneo Apertura, se realizó la Asamblea General Ordinaria en Barrio Obrero en donde los socios aprobaron por unanimidad el balance y la memoria del ejercicio 2025.

De acuerdo al documento expuesto a los seguidores, el Ciclón mantiene activos por valor de 148.6 millones de dólares y una deuda con entidades financieras por un total de 48.1 millones de la misma moneda norteamericana.

En este sentido, 5.8 millones es con el presidente saliente, Juan José Zapag, y 0.5 millones con el vicepresidente Juan Carlos Pettengill. La entidad dejó en claro que la deuda con el actual titular del Ciclón bajó de la cifra anterior a 13.5 millones.

Cerro Porteño Juan José Zapag Torneo Apertura
Redacción D10
