Llega el Día Ce a Pedro Juan Caballero

Cerro Porteño, presidido desde febrero por Blas Reguera, aprovechará su visita al 2 de Mayo para ampliar su nómina de socios. Desde el viernes, el club llevará a cabo el primer Día Ce en la Gobernación de Amambay.

🚨 ¡Atención PJC! 💙❤️



🌪️ El #DíaCE llega a la terraza del país con el equipo de Socios del Más Popular, para que puedas asociarte y renovar tu compromiso con la pasión que nos une.



Además, encontrarás productos exclusivos para los #SociosDelMásPopular



🙌🏻 ¡Te esperamos! 🔵🔴 pic.twitter.com/f75w7MHszh — Socias/os Cerro Porteño (@SociosCCP) February 4, 2026

Se trata de una jornada de captación de socios en el decimotercer departamento del Paraguay, que arrancará a partir de las de las 9:00, en el Salón Francisco Almeida, hasta las 19:00. El sábado, en el mismo lugar, el Día Ce arrancará a la misma hora, pero será solo hasta las 18:00.

Esta acción del Azulgrana pretende acercar al club a su gente. Por otra parte, Cerro Porteño se las verá con el 2 de Mayo el 7 de febrero, a las 20:30, en el estadio Río Parapití.