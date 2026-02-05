05 feb. 2026
Cerro Porteño

Llega el Día Ce a Pedro Juan Caballero

Cerro Porteño, que visitará al 2 de Mayo por la cuarta fecha, también buscará ampliar su masa societaria en Pedro Juan Caballero.

Febrero 05, 2026 06:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño llevará el primer Día Ce en Pedro Juan Caballero.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño, presidido desde febrero por Blas Reguera, aprovechará su visita al 2 de Mayo para ampliar su nómina de socios. Desde el viernes, el club llevará a cabo el primer Día Ce en la Gobernación de Amambay.

Se trata de una jornada de captación de socios en el decimotercer departamento del Paraguay, que arrancará a partir de las de las 9:00, en el Salón Francisco Almeida, hasta las 19:00. El sábado, en el mismo lugar, el Día Ce arrancará a la misma hora, pero será solo hasta las 18:00.

Esta acción del Azulgrana pretende acercar al club a su gente. Por otra parte, Cerro Porteño se las verá con el 2 de Mayo el 7 de febrero, a las 20:30, en el estadio Río Parapití.

Cerro Porteño
