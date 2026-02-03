Zapag promete no ser “crítico destructivo”

Juan José Zapag, el ahora ex titular azulgrana refirió durante la velada que será un celoso custodio de las acciones del club y a su vez brindará su apoyo al nuevo mandamás de la institución, Blas Reguera, en todas las decisiones que favorezcan al Ciclón.

“En Cerro Porteño uno deja de ser directivo y se vuelve crítico. A nosotros nos enseñaron a hacer bien las cosas en base a los reclamos. Yo particularmente no voy a ser un crítico destructivo, voy a brindar mi apoyo. Tenemos que buscar la unión verdadera de la mitad más uno , eliminemos la politiquería que destruye al club”, señaló el Zapag durante la cena realizada en el domicilio de Dario Arce Gutiérrez donde participaron las comisones directivas desde el 2010 en adelante.

Zapag también fue autocrítico y señaló que se sentía responsable de los títulos que no fueron concretados a pesar de ser el presidente más ganador de Cerro Porteño. “Soy el responsable de los campeonatos que hemos perdido, no tengo duda de eso. Nunca tuve tanto tiempo pero eso suena a excusa, De verdad que hubiésemos cosechado el doble de las copas ganadas”.

Juan José expuso además sobre las herencias que dejaron en el club después de los 15 años de mandato alternado con su hermano, Raúl Zapag. “Nuestro legado es muy importante para todo el pueblo cerrista. Dejamos un Parque Azulgrana con una infraestructura moderna; La Nueva Olla, un monumento a la arquitectura deportiva en nuestro país y además la reciente inauguración del polideportivo que albergará los más importantes torneos a futuro”, señaló.

Por último, Zapag dijo que “no fue nada fácil lograr todo lo que hicimos con las diferentes comisiones directivas. Pero tienen que tener claro que los que vienen también tendrán que sacar dinero de sus bolsillos para lograr grandes cosas en una institución muy exigente”, culminó.

Por otra parte, el anfitrión de la cena de despedida, Darío Arce Gutiérrez recordó que en durante su gestión se consiguieron grandes títulos en las categorías menores del club como el fútbol femenino, básquet, handball y el más importante sin dudas la Copa Libertadores de Futsal FIFA 2016 convirtiéndose en el primer equipo paraguayo y el primer equipo no brasilero en adjudicarse este certamen. También fue finalista de este certamen en las ediciones 2017 y 2019.

Arce Gutiérrez recibió además una plaqueta conmemorativa de parte de la Conmebol por su desempeño dirigencial en Cerro Porteño, una trayectoria intachable, que lo llevó a conseguir el título continental.