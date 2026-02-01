01 feb. 2026
Cerro Porteño

El último día de Zapag como presidente de Cerro Porteño

Se dio a conocer un material que muestra el último día de Juan José Zapag como presidente de Cerro Porteño con un enigmático mensaje al final.

Febrero 01, 2026 02:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Zapag.png

Juan José Zapag, ex presidente de Cerro Porteño.

Cerro Porteño tiene nuevo presidente y se llama Blas Reguera. El socio azulgrana eligió a sus nuevas autoridades en una asamblea que quedó en la historia del fútbol paraguayo por la masiva participación de votantes del Ciclón de Barrio Obrero.

Dejó el cargo de presidente Juan José Zapag, que fue protagonista de un material audiovisual que fue difundido este domingo detallando lo que fue el último día con el cargo más emblemático del club Cerro Porteño.

Zapag aprovecha el material para dejar un enigmático mensaje al final del video. Morita, el utilero de Cerro Porteño, consulta si seguirá yendo al club y si no los va a abandonar, a lo que Zapag responde con un guiño. El video termina con la palabra Fin, que segundos más tarde cambia a ¿Fin?
Último día como presidente de Cerro Porteño de Juan José Zapag

Juan José Zapag Blas Reguera Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-01-31 at 5.30.04 PM.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño
Con una participación histórica en las urnas, el movimiento “Cerro Primero”, liderado por Blas Reguera, ganó las elecciones en Cerro Porteño de forma aplastante.
Enero 31, 2026 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Cerro Porteño
Incidentes entre Aquiles Báez y Ariel Martínez
Se registró un tenso incidente en las afueras de La Nueva Olla entre Carlos ‘Aquiles’ Báez y Ariel Martínez.
Enero 31, 2026 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala.png
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Huevo después”
Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, se mostró bastante enojado por las publicaciones de boca de urna de los medios deportivos.
Enero 31, 2026 03:13 p. m.
 · 
Redacción D10
G__zEaMXAAApjfd.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.10.45.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló tras votar en las elecciones del club.
Enero 31, 2026 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G__48h1WAAAP2Vq.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala y Blas Reguera ya votaron
Los candidatos a la presidencia del club Cerro Porteño, Carlos Rejala y Blas Reguera, ya depositaron su voto.
Enero 31, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más