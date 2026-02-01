El último día de Zapag como presidente de Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene nuevo presidente y se llama Blas Reguera. El socio azulgrana eligió a sus nuevas autoridades en una asamblea que quedó en la historia del fútbol paraguayo por la masiva participación de votantes del Ciclón de Barrio Obrero.

Dejó el cargo de presidente Juan José Zapag, que fue protagonista de un material audiovisual que fue difundido este domingo detallando lo que fue el último día con el cargo más emblemático del club Cerro Porteño.

Zapag aprovecha el material para dejar un enigmático mensaje al final del video. Morita, el utilero de Cerro Porteño, consulta si seguirá yendo al club y si no los va a abandonar, a lo que Zapag responde con un guiño. El video termina con la palabra Fin, que segundos más tarde cambia a ¿Fin?