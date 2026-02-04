Este miércoles se conoció la renuncia de Juan Cruz Anselmi, quien fuera hasta hace días coordinador general de Formativas de Cerro Porteño. El argentino decidió dar un paso al costado para que la nueva directiva lleve adelante su propio proyecto.

“Me preguntan qué le falta al fútbol paraguayo para equiparar al fútbol argentino, brasileño y dejo mi visión desde lo que es Cerro Porteño. Cerro Porteño está a nivel de grandes clubes de Sudamérica. El año pasado hemos conseguido la Copa Conmebol Sudamericana Sub 13 que es como una Copa Libertadores Sub 13 que se jugó en el país, ganándole a equipos como Palmeiras, Newell’s Old Boys”, respondió en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con relación a su salida explicó que “pasa por dos motivos claros. El primero es dejarle liberado el camino a la nueva comisión directiva, si bien tenía un contrato por cuatro años”. Además, mencionó que la directiva liderada por Blas Reguera, nuevo presidente azulgrana, le ofreció continuar.

De igual forma decidió “dejarle el camino allanado a la comisión directiva para que puedan llevar a delante su proyecto y también, de alguna manera, el segundo motivo está relacionado con el respeto y la ética profesional hacia la gente que me trajo, que me fue a buscar en noviembre del 2024 y que me trató muy bien”.

Por ultimo recordó que durante su gestión se ganó “ocho títulos a nivel oficial y uno de ellos a nivel internacional: la Copa Conmebol Sudamericana que por primera vez un club paraguayo logra eso. Todo fue magnífico. Pero debajo de todo eso hay muchos objetivos trazados que se han cumplido”.

Entre ellos el haber “lanzado el proyecto de fútbol infantil que llega hasta los 8 años con 130 futbolistas de gran proyección que va a ser una base de sustentación importante para el club en el futuro (…) Hemos creado el área de futbol infantil, hemos creado un área de scouting, donde antes había una persona muy capaz y ahora tiene tres personas a cargo, es la más grande del país, hemos creado el área de videoanálisis, hemos lanzado el departamento de preparación física de élite en Formativas”.