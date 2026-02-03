Carlos Rejala: “Es lo que el pueblo cerrista presidió”

Con el 67% de los votos, Blas Reguera venció a Carlos Rejala por la presidencia de Cerro Porteño el pasado sábado 31 de enero. Este martes, Rejala señaló: “Soy muy consciente y es lo que el pueblo cerrista presidió y eso hay que entenderlo con cariño, con respeto, con amor”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el antiguo candidato a la presidencia azulgrana sostuvo que “hay que apoyar y continuar con más fuerza todavía porque Cerro tiene 113 años y tiene que vivir miles y miles más. No comienza ni termina con Rejala. De acá en adelante hay que construir ese nuevo Cerro que tanto soñamos”.

Sobre la victoria de Blas Reguera y su equipo indicó que “ellos gozan de la legitimidad que se merecen y hay que darles el respaldo a todos. Van a haber momentos difíciles y hay que estar presentes, hay que alentar al club. Hoy gozan de esta legitimidad, tenemos que apoyar, tenemos que alentar a nuestro Ciclón. Mi modelo era un poco diferente, pero ya está”.

“Mi proyecto era un sueño el de poder construir algún día, un proyecto un poco diferente. Para Cerro voy a estar como aguatero. Alentando en las buenas y en las malas”, añadió y aclaró que como “candidato, por los próximos 30 años, ya no. Ya es suficiente”.

A Carlos Rejala le preguntaron acerca de lo que aprendió de eso: “El mundo que se vive dentro de Cerro no pensé que era tan así, tan intenso, tan pasional. Sé que el fútbol mueve multitudes, mueves pasiones, pero lo que es Cerro en particular no lo tenía en mente, que tanto así era internamente. Me enseñó que esto mueve una masa terrorífica, que las cosas que uno planifica a veces no son como se ven afuera, pero de los errores de se aprende”.

“Fue algo histórico que todos lo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Todos dimos este granito de arena para dar la legitimidad que Blas se merece, que toda la comisión directiva se merece y darle todo el respaldo a ellos. Tienen un equipazo”, destacó.

También recordó que horas antes de que se sepan los resultados ya se dio “ese abrazón con el presi Blas. Desearle todo lo mejor a él, a Lucho, a toda la comisión directiva. Y felicitarle a los dos movimientos por el campañón”.