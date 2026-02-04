04 feb. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño recupera a dos piezas claves de cara a la cuarta fecha

Cecilio Domínguez y Gaston Giménez ya entrenan con normalidad y están a disposición del entrenador Jorge Bava.

Febrero 04, 2026 06:35 p. m. • 
Por Redacción D10
cecilio domínguez.jpg

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño.

Foto: Prensa Cerro Porteño

Cerro Porteño se prepara para su visita a Pedro Juan Caballero, que será este sábado 7 para enfrentar al 2 de Mayo por la fecha 4 del Apertura 2026 (20:15).

El mediocampista Gastón Giménez y el atacante Cecilio Domínguez ya se encuentran entrenando a la par de sus compañeros y están a disposición del entrenador Jorge Bava para sumar minutos ante el pedrojuanino.

Giménez había sentido una molestia muscular en el juego ante Libertad, lo que lo marginó de las siguientes dos fechas, mientras que Cecilio aún no tuvo acción en el Apertura, ya que venía recuperándose de una lesión que sufrió en la pretemporada.

Queda por conocer la situación de Juan Manuel Iturbe, que fue sometido a estudios luego de no completar el último juego ante Sportivo Luqueño por molestias musculares.

El Ciclón arrancó el torneo Apertura con un empate ante el Gumarelo y luego hiló dos victorias (4-2 vs. Sportivo San Lorenzo y 2-0 vs. Sportivo Luqueño).

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Gastón Giménez
Redacción D10
