Nueva directiva de Cerro Porteño mostró credenciales en la APF

La nueva Comisión Directiva del vigente campeón y supercampeón del fútbol paraguayo, el club Cerro Porteño fue partícipe de una reunión con las principales autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, liderada por el presidente Robert Harrison. Los nuevos directivos buscan afianzar los vínculos con la máxima autoridad del balompié paraguayo.

Recordemos que Blas Reguera fue elegido nuevo presidente del Ciclón el pasado sábado por asamblea general ordinaria para el periodo 2026-2029. Reguera, de 47 años de edad, obtuvo una contundente victoria en los comicios al llevarse el 67% de los votos sobre Carlos Rejala, que totalizó el 23%.

Los vicepresidentes que acompañarán a Reguera en el desafío de llevar al Club del Pueblo durante este ciclo son Rubén Recalde, Luis Ortega, Jorge Riquelme y Carolina De Bestard. En cuanto a la conformación de la mesa directiva, los miembros titulares que acompañarán la gestión son Gustavo Samaniego, Luis Lavigne, Federico Ferreira, José Jacquet, Aty Figueredo, Guido Báez y Enrique Biedermann.