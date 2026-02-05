Iturbe, otra baja en Cerro Porteño

Juan Manuel Iturbe no estará a disposición para el compromiso ante el 2 de Mayo, que será este sábado 7 en la ciudad de Pedro Juan Caballero desde las 20:30.

El ofensivo que tuvo un arranque de temporada siendo determinante con goles y asistencias en las primeras dos fechas, solo pudo completar 7 minutos en cancha en el último juego ante Sportivo Luqueño, ya que se confirmó que sufrió una rotura fibrilar, pero que no reviste gravedad, por lo que será parte del plantel que viajará al norte del país, pero que tiene chances de volver para el partido de la siguiente fecha ante Nacional, en la antesala al clásico ante el equipo de Olimpia.

FUERTE. “Caer es parte. Levantarse es obligatorio”, publicó el delantero de Cerro Porteño junto a dos emojis que demuestran determinación y fuerza de estar ya de vuelta en acción.

A la baja de Iturbe se suma la de Blas Riveros, quien tampoco pudo estar presente en el duelo ante Sportivo Luqueño por molestias musculares.

Por su parte el ofensivo Cecilio Domínguez y el mediocampista Gastón Giménez ya se encuentran entrenando a la par de sus compañeros y podrían sumar minutos ante el Gallo Norteño.

Cecilio aún no tuvo acción en el Apertura y Gastón solo jugó 30 minutos en la primera fecha ante Libertad.