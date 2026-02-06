Amada Peralta vuelve a Cerro Porteño tras el “Upside Down”

Este viernes, las cuentas en redes sociales de Cerro Porteño anunciaron la llegada de la goleadora Amada Peralta, que de esta manera retorna a Barrio Obrero donde ya supo consagrarse en temporadas pasadas.

El Upside Down quedó atrás 🧟❄️



¡Bienvenida de nuevo al Barrio! 💙❤️ pic.twitter.com/U82IsNJdm7 — FÚTBOL FEMENINO - Club Cerro Porteño (@CerroFutbolFEM) February 6, 2026

El Ciclón la presentó haciéndole un guiño a la famosa serie Stranger Things. “El Upside Down quedó atrás”, dice el club, una clara referencia al “otro lado” que se menciona en la historia, que es una dimensión alternativa, oscura y fría. La atacante, en los últimos cuatro años militó en Olimpia.

Amada Peralta llega con chapa de goleadora del Campeonato Anual Femenino, con 30 tantos en 18 partidos, con la casaca decana. En un superclásico disputado en 2021, jugando para el Azulgrana, la futbolista fue figura al marcar los cuatro goles del encuentro.