06 feb. 2026
Cerro Porteño

Amada Peralta vuelve a Cerro Porteño tras el “Upside Down”

Cerro Porteño presentó este viernes a Amada Peralta, quien retorna al club tras su paso por Olimpia. “El Upside Down quedó atrás” es el mensaje del club en redes sociales.

Febrero 06, 2026 11:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Amada Peralta

Amada Peralta es nueva jugadora de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Este viernes, las cuentas en redes sociales de Cerro Porteño anunciaron la llegada de la goleadora Amada Peralta, que de esta manera retorna a Barrio Obrero donde ya supo consagrarse en temporadas pasadas.

El Ciclón la presentó haciéndole un guiño a la famosa serie Stranger Things. “El Upside Down quedó atrás”, dice el club, una clara referencia al “otro lado” que se menciona en la historia, que es una dimensión alternativa, oscura y fría. La atacante, en los últimos cuatro años militó en Olimpia.

Amada Peralta llega con chapa de goleadora del Campeonato Anual Femenino, con 30 tantos en 18 partidos, con la casaca decana. En un superclásico disputado en 2021, jugando para el Azulgrana, la futbolista fue figura al marcar los cuatro goles del encuentro.

Cerro Porteño Amada Peralta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Despedida de JJ Zapag.jpeg
Cerro Porteño
Zapag promete no ser “crítico destructivo”
Juan José Zapag, el ex titular del Cerro Porteño anunció su apoyo a los sucesores del cargo y destacó que dejaron una herencia importante. Estas manifestaciones las realizó durante la cena de agasajo realizada en el domicilio de Darío Arce Gutiérrez, ex miembro de varias comisiones directivas del Ciclón.
Febrero 03, 2026 08:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala Blas Reguera
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Es lo que el pueblo cerrista presidió”
Días después de las elecciones en Cerro Porteño, Carlos Rejala, señaló que se debe respetar y apoyar porque “el pueblo cerrista presidió”.
Febrero 03, 2026 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_65282019.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava resalta la mejoría del equipo
El DT de Cerro Porteño, Jorge Bava, hizo un balance positivo de las primeras fechas del Apertura y destacó que el equipo viene creciendo.
Febrero 03, 2026 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Velázquez.jpg
Cerro Porteño
La irresistible oferta por Gustavo Velázquez
Cerro Porteño tiene sobre la mesa una oferta formal de parte de un grande de Brasil por su capitán, el experimentado defensor Gustavo Velázquez.

Febrero 02, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Zapag.png
Cerro Porteño
El último día de Zapag como presidente de Cerro Porteño
Se dio a conocer un material que muestra el último día de Juan José Zapag como presidente de Cerro Porteño con un enigmático mensaje al final.
Febrero 01, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 22.34.38.jpeg
Cerro Porteño
La nueva comisión directiva de Cerro Porteño
Blas Reguera ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente del club Cerro Porteño. En D10 te contamos quiénes formarán parte de su comisión directiva.
Febrero 01, 2026 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más