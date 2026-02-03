Jorge Bava resalta la mejoría del equipo

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Sportivo Luqueño, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del torneo Apertura 2026. El charrúa hizo un balance del arranque del equipo y se detuvo a valorar las mejoras que mostró el Ciclón frente al Auriazul.

“Era importante el arranque porque son los colchones que te dan estos primeros nueve puntos en disputa, que nos posicionan de buena manera. Era importante arrancar en esta seguidilla ganando, buscando la mejoría. Siempre ganando es mucho más fácil ir mejorando”, comenzó diciendo el DT.

Bava argumentó que su plantel tuvo poco tiempo de trabajo y sumado a las bajas, hubo poco margen para las rotaciones, por lo que el equipo sintió en lo físico. Sin embargo, pese a todo se lograron los resultados con mejoría.

“Fue un partido que buscamos cierta mejoría respecto al pasado. La tuvimos respecto al control de juego con y sin pelota. Si me das a elegir, voy a querer tener control con pelota todo el tiempo, pero es fútbol y hay equipos trabajados, con buenos jugadores que por momento nos quitó la pelota”, comentó.

“Las situaciones de pelota parada las mejoramos. Entonces en pocos días tuvimos muchas mejorías, pasar raya y ver que cambios hacemos para el próximo partido”, subrayó.

BAJAS. En un momento de la charla, el DT dijo que la salida de Juan Iturbe genera preocupación, ya que se retiró del campo aparentemente por un tema muscular y aguardan los estudios para tener un diagnóstico. Por otra parte, mencionó el caso de Santiago Mosquera, que no estuvo convocado, que resultó ser baja de último momento por una infección que requirió atención médica.