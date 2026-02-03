03 feb. 2026
Cerro Porteño

Jorge Bava resalta la mejoría del equipo

El DT de Cerro Porteño, Jorge Bava, hizo un balance positivo de las primeras fechas del Apertura y destacó que el equipo viene creciendo.

Febrero 03, 2026 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava_65282019.jpg

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Archivo

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Sportivo Luqueño, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del torneo Apertura 2026. El charrúa hizo un balance del arranque del equipo y se detuvo a valorar las mejoras que mostró el Ciclón frente al Auriazul.

“Era importante el arranque porque son los colchones que te dan estos primeros nueve puntos en disputa, que nos posicionan de buena manera. Era importante arrancar en esta seguidilla ganando, buscando la mejoría. Siempre ganando es mucho más fácil ir mejorando”, comenzó diciendo el DT.

Bava argumentó que su plantel tuvo poco tiempo de trabajo y sumado a las bajas, hubo poco margen para las rotaciones, por lo que el equipo sintió en lo físico. Sin embargo, pese a todo se lograron los resultados con mejoría.

“Fue un partido que buscamos cierta mejoría respecto al pasado. La tuvimos respecto al control de juego con y sin pelota. Si me das a elegir, voy a querer tener control con pelota todo el tiempo, pero es fútbol y hay equipos trabajados, con buenos jugadores que por momento nos quitó la pelota”, comentó.

“Las situaciones de pelota parada las mejoramos. Entonces en pocos días tuvimos muchas mejorías, pasar raya y ver que cambios hacemos para el próximo partido”, subrayó.

BAJAS. En un momento de la charla, el DT dijo que la salida de Juan Iturbe genera preocupación, ya que se retiró del campo aparentemente por un tema muscular y aguardan los estudios para tener un diagnóstico. Por otra parte, mencionó el caso de Santiago Mosquera, que no estuvo convocado, que resultó ser baja de último momento por una infección que requirió atención médica.

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Robert Harrison_41656112.jpg
Cerro Porteño
Harrison felicitó a Reguera por su elección como presidente de Cerro Porteño
El mandamás de la APF valoró la fiesta cívica en Barrio Obrero y apuntó a seguir trabajando en la evolución del fútbol paraguayo.
Enero 31, 2026 07:52 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_6553.JPG_65383878.jpeg
Cerro Porteño
¿Quién es Blas Reguera, el nuevo presidente de Cerro Porteño?
Blas Atilio Reguera Riquelme, empresario de 47 años, es el nuevo presidente de Cerro Porteño. Te contamos su historia.
Enero 31, 2026 07:22 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 5.30.04 PM.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño
Con una participación histórica en las urnas, el movimiento “Cerro Primero”, liderado por Blas Reguera, ganó las elecciones en Cerro Porteño de forma aplastante.
Enero 31, 2026 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Cerro Porteño
Incidentes entre Aquiles Báez y Ariel Martínez
Se registró un tenso incidente en las afueras de La Nueva Olla entre Carlos ‘Aquiles’ Báez y Ariel Martínez.
Enero 31, 2026 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala.png
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Huevo después”
Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, se mostró bastante enojado por las publicaciones de boca de urna de los medios deportivos.
Enero 31, 2026 03:13 p. m.
 · 
Redacción D10
G__zEaMXAAApjfd.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más