02 feb. 2026
Cerro Porteño

La irresistible oferta por Gustavo Velázquez

Cerro Porteño tiene sobre la mesa una oferta formal de parte de un grande de Brasil por su capitán, el experimentado defensor Gustavo Velázquez.

Febrero 02, 2026 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Velázquez.jpg

Gustavo Velázquez, defensor de Cerro Porteño.

Cerro Porteño recibió una oferta formal por su capitán, el defensor de 34 años Gustavo Velázquez. La propuesta la hizo el Cruzeiro de Brasil y advirtió de que la misma deberá ser respondida a más tardar esta semana.

La propuesta de Cruzeiro por a es cercano a los 3.000.000 de dólares. Además, el defensor tendría un salario de 140.000 dólares en el club brasileño. Una oferta tentadora para un futbolista de 34 años.

Gustavo Velázquez se encuentra concentrado para el partido de esta noche entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño a jugarse a las 20:15 en el estadio La Nueva Olla.

La oferta será consultada al jugador que tendrá que tomar una sabia decisión teniendo en cuenta que en pocos meses más está la disputa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Gustavo Velázquez Cerro Porteño Cruzeiro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ACT_6553.JPG_65383878.jpeg
Cerro Porteño
¿Quién es Blas Reguera, el nuevo presidente de Cerro Porteño?
Blas Atilio Reguera Riquelme, empresario de 47 años, es el nuevo presidente de Cerro Porteño. Te contamos su historia.
Enero 31, 2026 07:22 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 5.30.04 PM.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño
Con una participación histórica en las urnas, el movimiento “Cerro Primero”, liderado por Blas Reguera, ganó las elecciones en Cerro Porteño de forma aplastante.
Enero 31, 2026 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Cerro Porteño
Incidentes entre Aquiles Báez y Ariel Martínez
Se registró un tenso incidente en las afueras de La Nueva Olla entre Carlos ‘Aquiles’ Báez y Ariel Martínez.
Enero 31, 2026 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala.png
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Huevo después”
Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, se mostró bastante enojado por las publicaciones de boca de urna de los medios deportivos.
Enero 31, 2026 03:13 p. m.
 · 
Redacción D10
G__zEaMXAAApjfd.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.10.45.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló tras votar en las elecciones del club.
Enero 31, 2026 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más