La irresistible oferta por Gustavo Velázquez

Cerro Porteño recibió una oferta formal por su capitán, el defensor de 34 años Gustavo Velázquez. La propuesta la hizo el Cruzeiro de Brasil y advirtió de que la misma deberá ser respondida a más tardar esta semana.

La propuesta de Cruzeiro por a es cercano a los 3.000.000 de dólares. Además, el defensor tendría un salario de 140.000 dólares en el club brasileño. Una oferta tentadora para un futbolista de 34 años.

Gustavo Velázquez se encuentra concentrado para el partido de esta noche entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño a jugarse a las 20:15 en el estadio La Nueva Olla.

La oferta será consultada al jugador que tendrá que tomar una sabia decisión teniendo en cuenta que en pocos meses más está la disputa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.