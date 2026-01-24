Zapag: “Hemos dejado un club muy rico y muy valioso”

“Emocionado y feliz, fue una asamblea muy democrática, multitudinaria. Sentí con mucha felicidad el reconocimiento de la gente a nuestra tarea. Es una memoria sencilla y sincera. Feliz por un respaldo masivo”, dijo el presidente a los medios de prensa a su llegada a la asamblea.

“Hemos apostado a un club gigante. El crecimiento implica inversión, implica endeudarse, pero que Cerro no esté hipotecado en ningún banco, en ninguna financiera, eso es fundamental”, agregó el titular azulgrana.

Zapag insistió que “nunca he visto un club tan democrático, suelo ver las asambleas de los clubes en Europa en donde todos son Sociedades Anónimas, ni acá en Paraguay, nadie tiene una asamblea con 1.500 personas cuando una directiva se está yendo, lo cual significa un apoyo muy importante”.

Tras más de una década en el cargo, Zapag se retira de la dirigencia azulgrana dejando, de acuerdo a su consideración, un club más valioso. “Eso quiere decir que no hemos defraudado, sí nos hemos equivocado, pero hemos dejado un club muy rico y muy valioso”, sentenció.

LOS NÚMEROS. Este sábado, a horas del partido de Cerro Porteño contra Libertad por la primera fecha del torneo Apertura, se realizó la Asamblea General Ordinaria en Barrio Obrero en donde los socios aprobaron por unanimidad el balance y la memoria del ejercicio 2025.

De acuerdo al documento expuesto a los seguidores, el Ciclón mantiene activos por valor de 148.6 millones de dólares y una deuda con entidades financieras por un total de 48.1 millones de la misma moneda norteamericana.

En este sentido, 5.8 millones es con el presidente saliente, Juan José Zapag, y 0.5 millones con el vicepresidente Juan Carlos Pettengill. La entidad dejó en claro que la deuda con el actual titular del Ciclón bajó de la cifra anterior a 13.5 millones.