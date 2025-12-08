08 dic. 2025
Cerro Porteño

Zapag habló del caso Óscar y Ángel Romero

El presidente de Cerro Porteño fue contundente sobre la posibilidad de vuelta de Óscar y Ángel Romero.

Diciembre 08, 2025 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
locales_1133506_12978464.jpg

Los hermanos Romero iniciaron su carrera en Cerro Porteño.

Foto: Archivo

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, estuvo como invitado en la mesa de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a uno de los pedidos de la afición: El retorno de los Mellizos Óscar y Ángel Romero.

El dirigente fue claro y dijo que de momento no es una opción viable para la institución azulgrana. “No estuvieron dispuestos, están entre Europa, Brasil, Argentina. Quieren cerrar en Cerro, pero resulta que ganan mucho dinero”, comenzó diciendo.

“No los contrataríamos, con el equipo que tenemos, vienen en combo y es un riesgo que no vale la pena”, agregó.

Zapag no cerró la puerta a la posibilidad y espera que se pueda dar el retorno alguna vez pero mientras estén en condiciones de aportar algo a la institución. “Si no juegan, al pedo”, cerró.

Redacción D10
