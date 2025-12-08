Zapag habló del caso Óscar y Ángel Romero

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, estuvo como invitado en la mesa de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a uno de los pedidos de la afición: El retorno de los Mellizos Óscar y Ángel Romero.

El dirigente fue claro y dijo que de momento no es una opción viable para la institución azulgrana. “No estuvieron dispuestos, están entre Europa, Brasil, Argentina. Quieren cerrar en Cerro, pero resulta que ganan mucho dinero”, comenzó diciendo.

“No los contrataríamos, con el equipo que tenemos, vienen en combo y es un riesgo que no vale la pena”, agregó.

Zapag no cerró la puerta a la posibilidad y espera que se pueda dar el retorno alguna vez pero mientras estén en condiciones de aportar algo a la institución. “Si no juegan, al pedo”, cerró.